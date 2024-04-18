سقوط 3 عاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار بدار السلام

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على 3 عاطلين لاتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة دار السلام، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة دار السلام، بأعمال حفر بالعقار محل سكنهم بقصد التنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافهم وضبطهم وعثر على داخل العقار محل الواقعة، على "حفرة بمساحة متر وبعمق 10 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب" ، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

وفي سياق متصل واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن، شن حملاته الأمنية لضبط العناصر الإجرامية الخارجة عن القانون من حائزى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج الآتية:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعلية، من ضبط "عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو صوير - له معلومات جنائية" وبحوزته "كيلو جرام لمخدر الهيروين - طبنجة وعدد من الطلقات - دراجة نارية".

كما نجحت الأجهزة الأمنية في البحيرة، في القبض على تشكيل عصابى مكون من (عاطلان - مقيمان بدائرة مركز شرطة شبراخيت - لهما معلومات جنائية) تخصص نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وبحوزتهما"بندقية خرطوش- فرد محلى - عدد من الطلقات– كمية من مخدر الحشيش وزنت 4,500 كيلو جرام– كمية لمخدرى "الهيروين – الآيس"– عدد من الأقراص المخدرة ميزان حساس - دراجة نارية ".

وفي أسوان تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة طما "له معلومات جنائية"، وبحوزته 9 كيلو من مخدر الحشيش، قدرت قيمتها بمليون جنيه تقريبا، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وأخطرت النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.