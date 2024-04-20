سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقيمة 35 مليون جنيه بالإسماعلية

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعلية، من القبض على عدد من العناصر الإجرامية بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ 35 مليون جنيه تقريبًا قبل ترويجها على عملائهم بدائرة مراكز شرطة " الإسماعيلية –أبو صوير – فايد"، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية قيام (عدة عناصر إجرامية - لإثنين منهم معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائرمراكز شرطة "الإسماعيلية –أبو صوير – فايد" مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وذلك على النحو التالي:

تم ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة الإسماعلية، وبحوزتهما "25 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر الكوكايين– بندقية خرطوش".

عاطل "له معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة فايد، وبحوزته 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

كما تم ضبط عاطلين - لأحدهما معلومات جنائية- بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهما 35 كيلو جرام لمخدر الحشيش، حيث قدرت إجمالي المواد المخدرة المضبوطة بقيمة 35 مليون جنيه تقريبًا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية، في كشف ملاسبات العثور على جثة مزارع مصاب برش خرطوش بالجسم، بدائرة مركز شرطة مينا القمح، حيث تبين نشوب مشاجرة بينه وبين مزارعين بسبب الخلاف على قطعة أرض مستأجرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية، من إحدى المستشفيات بإستقبالها (مزارع – مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح قطعى ورش خرطوش بالجسم، وتوفى إثر إصابته.

بالفحص وبسؤال زوجته إتهمت" مزارعين – مقيمين ومستأجرين لقطعة أرض زراعية بذات العنوان" بالتعدى على زوجها (المستأجر السابق لذات قطعة الأرض) بسلاح نارى (بندقية خرطوش وسلاح أبيض) وقيام أحدهما بإحداث إصابته التى أودت بحياته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بسبب خلافات على حيازة قطعة الأرض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (السلاح النارى والأبيض المستخدمان فى الواقعة وعدد من الطلقات) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.