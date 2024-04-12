سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في بني سويف

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والهاربين من تنفيذ قضايا سرقة في بني سويف، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين " عميل سيئ النية ولإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا، تخصص نشاطهم الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الأسلاك الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بإرتكاب 14 واقعة سرقة دراجات نارية بنطاق محافظات (بني سويف - القليوبية - الفيوم - المنيا) وأرشدوا عن جميع المسروقات.

كما تم ضبط عامل قام بسرقة سيارة مقاول، وبحوزته السيارة المستولى عليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بغرض التصرف فيها بالبيع.

فيما تمكنت الجهود من ضبط خفير خصوصى، لقيامه بسرقة خزينة حديدية بداخلها مشغولات ذهبية، 3 جوازات سفر من داخل مسكن مالك مطعم.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق كسر باب الشقة باستخدام مفك وكسر الخزينة بإستخدام "أجنة، جاكوش".

كما أرشد عن المسروقات، وأقر بالتصرف فى بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميله سيىء النية (مالك محل ذهب بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق بالفيوم)"تم ضُبطه والمسروقات".

وفي سياق آخر لقيت ربة منزل مصرعها غرقًا، أثناء محاولة إنقاذ نجلها البالغ من العمر 7 سنوات من الغرق بعد سقوطه بإحدى الترع جنوب شرقي محافظة سوهاج أثناء لهوه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم انتشال الطفل وهو في حالة صحية جيدة.

البداية عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بمصرع ربة منزل غرقا بإحدى الترع دائرة مركز دار السلام.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بغرق " حنان ف ا ح" 31 سنة، ربة منزل، أثناء محاولتها إنقاذ طفلها بعد سقوطه بإحدى الترع بدائرة المركز، وتم انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى دار السلام المركزى.

وبسؤال شقيق المتوفاة "عبد العزيز ف ا" 38 سنة، سائقـ قرر بأنه أثناء لهو نجل شقيقته الطفل "محمود س ع " 7 سنوات، على حافة الترعة المشار إليها انزلقت قدماه وسقط بها وحال مشاهدة والدته له قامت بالنزول خلفه لإنقاذه إلا أنها ولعدم إجادتها السباحة جرفها التيار وتوفيت غرقاً، وتم انتشالها وطفلها المذكور فـى حالة صحية جيدة ولم يتهم أحداً بالتسبب فـى ذلك، ونفى وجود شبهة جنائية في الحادث.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات وصرحت بدفن الجثة.