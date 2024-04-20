تعنت المسؤلين بمركز شباب بسوهاج يهدد بإهدار استثمارت بـ 80 مليون جنيه

وجهت إحدى شركات الاستثمار الرياضي والتي لها الحق في الإنتفاع بالطرح الإستثماري والمشروع القائم بمركز شباب جزيرة الزهور بسوهاج بمشروع تأجير بعض الوحدات استغاثة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من تعنت المسؤولين بالمركز ومديرية الشباب والرياضة والذي يهدد بإهدار استثمارت بلغت 80 مليون جنيه.

حيث قامت الشركة بالإنشاءات الهامة كـ حمام السباحة والأكوا بارك وتجهيز قاعة الأفراح والمطعم والسوبر ماركت والكافيتريا)، وإذا بجائحة كورونا التي إنتشرت على مستوى العالم بعد أربعة أشهر من بداية العقد بتاريخ ۲۰۱۹ م توقف العمل تماماً، ورغم ذلك قامت الشركة بالإلتزام بدفع القيم الإيجارية بالكامل، وتوقف العمل حتى شهر أغسطس ۲۰۲۱ وفى ذلك الوقت لم تتوقف عن دفع القيمة الإيجارية دون الحصول على أي إعفاءات أو تخفيض لفترة جائحة كورونا برغم القرارات الدورية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بعمل إعفاءات من القيم الإيجارية بسبب التوقف الناجم عن الجائحة.

وفي تاريخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۲م عند دفع القيمة الإيجارية لشهر سبتمبر ۲۰۲۱ فوجئ مسؤولو الشركة بأن كافة المنقولات والبنية التحتية وبعض مواد البناء الخاصة بنا غير موجودة، وبالسؤال تبين أنها بيعت في مزاد علني، وأكد ذلك المدير التنفيذي لمركز شباب الزهور وذلك عن طريق لجنة من مدرية الشباب والرياضة بسوهاج.

بعدها قام المدير التنفيذي والعاملين وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس مجلس إدارة مركز شباب الزهور بتعطيل الشركة وتوجيه العاملين بالمركز لتعطيل الشركة عن الإنتهاء من الأعمال والإفتتاح، ثم قاموا برفع دعاوي قضائية بفسخ العقد بحجة التعدي على مساحات والتأخير في دفع القيمة الإيجارية، مع العلم بأن القيمة الإيجارية مسددة بشيكات مثبت قضائياً بالتصالح في تلك الشيكات ولم تدخل في حساب المستأجر بناءاً على كشف حساب المستأجر المقدم لمديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة من قبل المدير التنفيذي لمركز شباب الزهور، بجانب منع العاملين من القيام بأعمالهم وتعطيل العمل بخطابات رسمية لجهات حكومية وذلك مخالف لعقد الإيجار الذي يوضح بأن تلك المرافق يتم تشغيلها من قبل إدارة مركز شباب الزهور بمقابل شهري %5% من قيمة الإيجار تحت بند الصيانة.

ثم تطورت الأوضاع سريعاً إلى إتخاذ مجلس الإدارة قرار بفسخ العقد وإبلاغ ذلك لمديرية الشباب والرياضة وإصدار المديرية قرار إداري بفسخ العقد قرار مديرية الشباب والرياضة رقم ٥٠ بتاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۵ بفسخ التعاقد مع المستأجر مع العلم بأن

هناك دعوى قضائية أمام المحكمة رقم ۱۲۸ لسنة ۲۰۲۲ سابقة لقرار الفسخ الصادر عن مديرية الشباب والرياضة وذلك بمخالفة القانون واللوائح الإدارية.

وتقدمت الشركة بعدة شكاوى للجهة المختصة بكامل التفاصيل لوقف تلك التعديات ولعدم إفشال التجربة الإستثمارية التي تحقق منها أكثر من 90% من كامل المشروع.

وبعد جلسة مطولة تم إتفاق الأطراف للعملية المذكورة وأن يتم سداد كافة المستحقات طبقاً لجدول زمني يتم تقديمه من قبل المستأجر لمديرية الشباب والرياضة وقد تم تقديم كافة الطلبات لمديرية الشباب والرياضة ومجلس الإدارة لطلب كشف حساب للمستأجرما قوبل بالرفض.

بعدها قامت مديرية الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للحجز الإداري تنفيذاً لقرار مديرية الشباب والرياضة رقم ٥٠ بالفسخ والحجز بتاريخ ۲۰۲۳/۹/۲۰ وتشكلت اللجنة من إدارة مركز شباب الزهور وأعضاء مجلس الإدارة ولجنة الإستثمار بالمديرية وإدارة شباب سوهاج، وهو ما وصفته الشركة بأنه قرارا تعسفيا بطرد المستأجر والعاملين معه بالقوة الجبرية.

الوفد تضع القصة كاملة أمام المسؤلين بوزارة الشباب والرياضة لفتح التحقيق في القضية وإعادة الحقوق لأصحابها.