إصابة 14 شخصًا في حادث تصادم بأسوان

أصيب 14 شخصًا، اليوم الخميس، فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، بالقرب من منطقة الخطارة بمركز أسوان، وتم نقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل "ثلاجة"، بالقرب من منطقة الخطارة بمركز أسوان، ما أسفر عن وجود مصابين.

على الفورانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 14 شخصًا في الحادث، تم نقلهم جميعًا لمستشفى أسوان الجامعى، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط صيدلانية صادر صدها أحكام قضائية بمدينة 6 أكتوبر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

البداية كانت بورود معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تواجد صيدلانية صادر ضدها أحكام قضائية، بمدينة 6 أكتوبر، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين لها وضبطها، وبمواجهتها أقرت بصحة الأحكام الصادرة بحقها، فتحرر محضر بضبطها، وأحيلت إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كما تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص مصاب بكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، بالقرب من محطة السكة الحديد فى الجيزة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بالقرب من محطة السكة الحديد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تم العثور على جثة لشخص مصاب بكدمات وكسور في أنحاء الجسد، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان سبب الوفاة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.