المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة سرقة موظف بأبو النمرس

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين أحمد الزارع وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى، بالسجن المشدد 3 سنوات لطالب لاتهامه بالتعدى على موظف عمومى أثناء تأدية عمله أبو النمرس.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم "ش . ح" 21 سنة طالب، و"ك . ك" 28 سنة غفير، و"ن .م" هارب، استعملوا القوة والعنف مع موظف عام لحمله بغير حق على الإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطهم بحوزتهم سيارة مبلغ بسرقتها بأن أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة نارية من سلاح ناري يحمله، وقام الثاني بإشهار سلاح أبيض "مطواه" بحوزته حال تواجد الثالث رفقتهم وبلغوا بذلك مقصدهم بأن تمكن المتهم الثالث من الهرب.

وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عادل السيد جبر، وعضوية المستشارين هاني لويس عبد المالك، وعنتر عبد الوهاب، وصلاح الدين دياب، وأمانة سر عبد العزيز محمد مناع، ورأفت عبد التواب أحمد، بالإعدام شنقًا لعاطل وربة منزل بتهمة قتل زوجها عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وقال الشاهد الأول على الواقعة " خالد عبدالنبي عربي علي" مقيم في ترعة كارم أبو منسي بدهشور بمنطقة البدرشين، بإنه حال تواجده بالطابق الأرضي رفقة الشاهد الثاني" محمود عبد النبي عربي علي" نما إلى سمعهما صوت استغاثة المتهمة الثانية فصعدا إلى مسكن شقيقهما المجني عليه بالطابق الأول علوي وبالدلوف إليه ابصرا المجني عليه ملقى أرضًا ومصابًا برأسه وسط بركة من الدماء وبجواره المتهمة الثانية وباستبيان الأمر منها قررت بقيام مجهول ملثم بالتعدي بالضرب على زوجها وسرقة بعض محتويات الشقة.

وجاء بأمر الإحالة في القضية رقم 8238 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 12 لسنة 2023 حصر تحقيق جنوب الجيزة الكلية، أن المتهمة "د.ع. د" ربة منزل قامت بقتل زوجها بمعاونة عشيقها " م. ع. س" عامل 23 سنة، بمنطقة البدرشين، عمدًا مع سبق الإصرار.

وكشفت التحقيقات، نشوب علاقة غير شرعية بين عاطل و ربة منزل، وفي سبيل التخلص من الزوج قدم الأول للثانية عقارا مهدئا لتقديمه لزوجها بالأكل والشرب حتى يتمكنا من قتله، وبتاريخ الواقعة استغل الأول تغيب المجني عليه عن المنزل بالتنسيق مع الثانية، وصعد كعادته متسلقا لمسكن المجني عليه حاملا معه قطعة حديدية، فخبأته الثانية بداخل دولاب غرفة النوم.

وتابعت التحقيقات، أنه عقب عودة المجني عليه للمسكن بدأت الزوجة المتهمة بوضع بعض من العقار المهدئ داخل مشروب إلا أن زوجها رفض تناوله لتغير طعمه، فحاولت إعطاؤه له عن طريق سرنجة بالفم أثناء نومه، إلا أنه استيقظ وحال مقاومته لها قام الأول بالخروج من الدولاب وضربه من خلفه عدة مرات على رأسه بالقطعة الحديدية.

وعقب ضرب المتهم للمجني عليه بالقطعة الحديدية، سقط الضحية أرضا، فقامت المتهمة بإعطاء عشيقها مبلغا ماليا وطبنجة محدثة صوت ملك المجني عليه، وبعثرا محتويات الشقة لإيهام الأهليتها بأنها واقعة سرقة، وانتظرا بعضا من الوقت للتأكد أن المجني عليه قد فارق الحياة.

وأكملت التحقيقات، أنه بعد تأكد الزوجة أن زوجها الضحية فارق الحياة وأنصراف العشيق من المنزل وأخذ معه متعلقات المجني عليه والأدوات المستخدمة في الواقعة، وأنه احتفظ بالمتعلقات الخاصة بالمجني عليه، وتخلص من الأدوات المستخدمة في الحادث بإحدى الترع المجاورة للمنزل، قامت الزوجة بالاستغاثة بأشقاء الضحية لاستكمال خطتهما.

وبإجراء التحريات تبين كذب رواية الزوجة وأنها وراء ارتكاب الواقعة بمساعدة عشيقها، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهما، وبمواجهتهما أقرا تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأرشد الأول عن متعلقات المجني عليه.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما استمعت لأقوال الشهود، وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة، وعقب الإنتهاء من التحقيقات أمرت بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.