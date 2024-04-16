إحالة المتهمين بالشروع في قتل شاب بمدينة نصر للجنايات

أمرت نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، بإحالة 3 متهمين بالشروع في قتل شاب بسبب مشاجرة بينهم، لمحكمة الجنايات.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بورود بلاغا من أحد المستشفيات بوصول عاطل مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وإضطراب بدرجة الوعى، إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، تبين من إجراء التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية ملك أحدهم وبحوزة مالك الدراجة سلاح أبيض "مطواة".

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين المصاب لقيامه باستجداء المارة والمبيت بإحدى الحدائق بدائرة القسم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحدهم على المصاب بالضرب بإستخدام السلاح المضبوط بحوزته وفروا هاربين مستقلين الدراجة النارية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب لسماع أقواله، وعقب إنتهاء التحقيقات أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات.

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من القبض على فتاة قامت باشعال النيران في شقة والدتها انتقامًا منها بسبب خلافات بينهما، في منطقة الوراق.

البداية عندما تلقى المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني بالمنطقة ومحاصرة النيران، ونجحت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع خطر امتداده لباقي العقار، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة مالكة الشقة، وذلك بسبب خلافات مع والدتها حيث قامت بالدلوف إلى الشقة في وقت غياب والدتها وأشعلت النيران بها، وتم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.