15 عامًا للمتهمين بسرقة شخص بالإكراه في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية المستشارين أحمد الزارع، وخالد مصطفى، وأمانة سر شنودة فوزى، شخصين بالسجن المشدد 15 سنة وبراءة آخرين، فى اتهامهم باستدراج شخص يحمل جنسية إحدى الدول لسرقته بالإكراه فى الجيزة.

وكشفت أمر الإحالة، أن المتهمون "ع.ع" محبوس، 21 سنة، سائق ، و"ر . ب" محبوس، 42 سنة، مالك حانوت، و"م .ع" هارب ،36 سنة ، و"ع. م" هارب ، 42 سنة، خطفوا بالتحايل المجنى عليه " ث . ب" يحمل جنسية إحدى الدول، بأن استدرجه المتهم الثالث عن طريق موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" لمكان الواقعة بزعم تغيير العملة، قاصدين من ذلك ابعاده عن أعين ذويه تسهيلا لسرقته بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن انهال عليه المتهمان الثالث والرابع ضربا لبث الرعب فى نفسه، ابان تواجد المتهمان الأول و الثاني بمسرح الجريمة للشد من اذرهما ، فانصاع لهم خشية من بطشهم، وتمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على منقولاته.

بلاغ من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية بتعرضه للخطف من قبل 4 مجهولين

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتعرضه للخطف من قبل 4 مجهولين، وسرقة أمواله.

وبإجراء التحريات، تبين قيام أحد الأشخاص بإستدراج المجني عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" بحجة تغيير عملة وقام بمساعدة آخرين بالتعدي عليه بالضرب و الإستيلاء على أمواله.

وعقب تقنين الإجراءت تم تحديد هوية المتهمين، وتم القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في موقع الحادث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وعقب الانتهاء من التحقيقات أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.