حبس المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على الشباب من راغبي السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم في منطقة الظاهر.

وكشفت التحقيقات، تعرض عامل لواقعة نصب من قبل أحد الأشخاص بعدما وعده بتوفير فرصة عمل له في الخارج واتفقا على مبلغ مالى، وبعد أن وفره المجنى عليه ومنحه للمتهم أغلق الأخير هاتفه وامتنع عن الرد واستولى على الأموال.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغا من عامل بتعرضه للنصب من قبل أحد الأشخاص، حيث استولى منه على مبلغ مالي مقابل تسفيره للخارج، وعقب استلام المبلغ منه أغلق هاتفه ولم يتمكن من الوصول إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على (160 جواز سفر خاصة ببعض الأشخاص راغبى السفر للخارج - 8 أكلاشيهات خاصة ببعض الشركات الوهمية - عدد من الكارنيهات)، وبمواجهته أقر بأن جوازات السفر المضبوطة خاصة بالمواطنين الذين قام بإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للخارج.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهم.

ضبط ميكانيكي لاتهامه بالتحرش بالطالبات

وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط ميكانيكي لاتهامه بالتحرش بالطالبات داخل مبنى عيادات جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تجرد من ملابسه أمامهن وخلع بنطاله.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بتحرش أحد الأشخاص بالطالبات داخل جامعة خاصة بمدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين تحرش ميكانيكي بالطالبات خلال تواجده داخل مبنى عيادات الجامعة، وتم ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص ونصف نقل، بمنشاة القناطر بالجيزة، تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، إخطارًا من المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدَا لسماع أقوالهم، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.