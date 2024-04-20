مصرع بلوجر سقطت عليها سيارة من أعلى كوبري الحرفيين بالنزهة

لقيت بلوجر مصرعها، أمس الجمعة، عقب سقوط سيارة من أعلى كوبري الحرفيين اتجاه جوزيف تيتو - النزهة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالى بسقوط سيارة من أعلى كوبرى الحرفيين بدائرة قسم شرطة النزهة، ووجود متوفية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أعلى كوبري الحرفيين بالنزهة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى اصطدامها بالسور الحديدي وسقوطها بشارع جسر السويس.

كما تبين من التحريات، أن الحادث أسفر عن مصرع فتاة شهرتها روكا "بلوجر"، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق آخر شهد مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، إندلاع حريق في حوش ملحق بمنزل مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت بسبب تطاير الشرر من فرن بلدي وامتدت النيران لمنزل مجاور، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير امن سوهاج، إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بنشوب حريق بدائرة في حوش ومنزل بدائرة المركز دون حدوث إصابات.

. إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث المركز إندلاع حريق في حوش ملحق بمنزل مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت ملك "كرم . ا . ع . ق"51 سنة مدرس ومقيم بذات الناحية وأمتد الحريق لمنزل مجاور ملك "أحمد . م . ث . م" 63 سنة بالمعاش.

تم الدفع بسيارتى إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات وأنحصرت التلفيات في إحتراق كمية من البوص وبسؤال المذكورين ما تقدم أفادا بمضمون ما سبق وأضافا أن سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي داخل الحوش ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.