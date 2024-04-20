أخطاء تربوية شائعة تسبب انتشار الغش في الامتحانات

كشف الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن أخطاء تربوية شائعة تزيد من ظاهرة الغش في الامتحانات لدى طلاب المدارس.

وأوضح الخبير التربوي أنه لا شك أن مشكلة الغش في الامتحانات من أسوأ المشكلات التى تهدد العملية الامتحانية وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ولفت الخبير التربوي أن ظاهرة الغش سواء العادي أو الإلكتروني تنتشر في جميع الصفوف الدراسية سواء النقل أو الشهادات العامة مثل الإعدادية أو الثانوية بعد أن كانت تقتصر على الشهادة الثانوية العامة.

ولفت الخبير التربوي إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهدها لمحاربة ظاهرة الغش من خلال استخدام الباركود أو تقنيات اكتشاف الغش الإلكتروني، أو كاميرات المراقبة وغيرها، ورغم أهمية تلك الإجراءات إلا أنها تشبه الإجراءات الأمنية.

ولفت الخبير التربوي إلى أن أحد أهداف التربية هى غرس الضمير الداخلى لدى الطالب الذي يمنعه من الغش بدون وجود رقيب خارجي.

وأكد الخبير التربوي أن الأسرة تلعب دورا مهما في تعليم الطالب سلوك الغش في ضوء بعض الأخطاء التى تقع فيها ومنها.

وشدد الخبير التربوي على ضرورة أن تعلم الأسرة أن مسؤلية محاربة الغش ليست مسؤلية وزارة التربية والتعليم وحدها، وأن المسؤلية الأولى والدور الأكبر يقع على الأسرة، فالطفل يبدأ يتعلم الغش من المنزل ويأتي به إلى المدرسة لكي نقاومه.

أخطاء تربوية شائعة تتسبب في انتشار الغش