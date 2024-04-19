صيانة الكاميرات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتأكد من وجود كاميرات داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية وإصلاح أي أعطال لها.

إجراءات تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2024

واستعرض وزير التربية والتعليم أهم التعليمات والإجراءات التى من شأنها ضبط سير امتحانات الثانوية العامة 2024.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة.



كما وجه وزير التربية والتعليم بإعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أداؤهم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حظر الندب المحلي نهائيا في امتحانات الثانوية العامة 2024 إلا عن طريق لجنة الإدارة.

وبالنسبة للجان النظام والمراقبة، وجه وزير التربية والتعليم بالتأكد من أن جميع المدارس قد أتمت تسليم استمارات التقدم لجميع طلابها.

كما وجه وزير التربية والتعليم بضرورة تحديد طلاب المنازل الراسبين من العام الماضى وإعداد كشوف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة لعمل استمارة التقدم.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة عقد برنامج تدريبي لرؤساء اللجان، والملاحظين للتدريب على الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان وكيفية التعامل مع الأسئلة المقالية والبابل شيت.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتفتيش الدقيق لجميع الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة 2024 بعد حصر جميع المشكلات العام الماضي.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تشكيل لجنة لفحص تحويلات طلاب الثانوية العامة 2024 داخل الوزارة، مشيرا إلى تقدم أكثر من 12 ألف طلب تحويل، وتم قبول عدد من التحويلات التى لها مبررات مقبولة.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

