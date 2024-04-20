آلية تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آلية تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024 سيكون كما هو العام الماضي.

وذكر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تصحيح إجابات أسئلة امتحانات الثانوية العامة (البابل شيت) ستجرى إلكترونيًا.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن تصحيح إجابات الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين عبر التابلت الخاص بالمعلم.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه في حال وجود اختلاف في التقييم بأكثر من نصف درجة يتم مراجعة تصحيح الإجابة عبر معلم ثالث لضمان حصول الطالب على حقه كاملا.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية في امتحانات الثانوية العامة 2024 على خطوات الاجابة وليس على الاجابة النهائية فقط.

إجراءات تنظيم امتحانات الثانوية العامة 2024

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهم التعليمات والإجراءات التى من شأنها ضبط سير امتحانات الثانوية العامة 2024.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحرص على العمل في إطار منظومة دقيقة في امتحانات الثانوية العامة 2024، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة، وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بسحب امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الاجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على التفتيش الدقيق لجميع الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.



ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة قيام لجان الإدارة بمعاينة جميع لجان سير الامتحان والتأكد من صلاحيتها وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة.



كما وجه وزير التربية والتعليم بإعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة لعمل تقرير نهائي من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل وتقييم أداؤهم.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على حظر الندب المحلي نهائيا في امتحانات الثانوية العامة 2024 إلا عن طريق لجنة الإدارة.

وبالنسبة للجان النظام والمراقبة، وجه وزير التربية والتعليم بالتأكد من أن جميع المدارس قد أتمت تسليم استمارات التقدم لجميع طلابها.

ونبه وزير التربية والتعليم بضرورة تحديد طلاب المنازل الراسبين من العام الماضى وإعداد كشوف بأسمائهم وأرقام تليفوناتهم والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة لعمل استمارة التقدم.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإعادة عقد برنامج تدريبي لرؤساء اللجان، والملاحظين للتدريب على الإجراءات الخاصة بأعمال سير الامتحان وكيفية التعامل مع الأسئلة المقالية والبابل شيت.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.