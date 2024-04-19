مشروع قانون حظر TikTok يمضي قدماً

يبدو أن مشروع القانون الذي قد يؤدي إلى حظر TikTok في الولايات المتحدة أقرب بكثير إلى أن يصبح قانونًا. تم تمرير التشريع عبر مجلس النواب الشهر الماضي، لكنه واجه مستقبلًا غامضًا في مجلس الشيوخ بسبب معارضة عدد قليل من المشرعين البارزين.

ولكن يبدو أن الزخم لصالح "قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة للرقابة الأجنبية" يتزايد مرة أخرى. من المقرر أن يصوت مجلس النواب على حزمة من مشاريع القوانين في نهاية هذا الأسبوع، والتي تتضمن نسخة منقحة قليلاً من مشروع قانون TikTok. في أحدث إصدار من مشروع القانون، سيكون أمام ByteDance ما يصل إلى 12 شهرًا لسحب TikTok، بدلاً من فترة الستة أشهر المنصوص عليها في الإجراء الأصلي.

ويبدو أن هذا التغيير، كما لاحظت شبكة إن بي سي نيوز، كان أساسيًا لكسب دعم بعض الأعضاء المتشككين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك السيناتور ماريا كانتويل، رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ. لذلك، مع توقع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المعدل يوم السبت - وهو جزء من حزمة تتضمن أيضًا مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل - بدأ مساره للأمام يبدو أكثر تأكيدًا، مع تصويت مجلس الشيوخ "في وقت مبكر من الأسبوع المقبل". بحسب ان بي سي. وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع مشروع القانون إذا أقره الكونجرس.

إذا تم إقراره كقانون، فإن TikTok (وربما التطبيقات الأخرى "التي يسيطر عليها خصم أجنبي" وتعتبر تهديدًا للأمن القومي) ستواجه حظرًا في متاجر التطبيقات الأمريكية إذا رفضت البيع لمالك جديد. اقترح الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، Shou Chew، أن الشركة من المحتمل أن تقدم تحديًا قانونيًا للقانون.

"من المؤسف أن مجلس النواب يستخدم غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للضغط مرة أخرى على مشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق حرية التعبير لـ 170 مليون أمريكي، ويدمر 7 ملايين شركة، ويغلق منصة تساهم في وقالت TikTok في بيان: “24 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي سنويًا”.