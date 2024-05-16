موعد مباراة فيوتشر وإنبي اليوم في الظهور الأول لطلعت يوسف

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس مع نظيرة انبؤ على استاد بتروسبورت، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري Nile.

ومن المتوقع أن تنطلق صافرة بداية المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث أحداث المباراة بين إنبي وفيوتشر عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت 2 الناقل الحصري للبطولة، بتعليق محمد محمود عفيفي.

والجدير بالذكر أن إنبي يدخل المباراة محتلًا المركز السابع برصيد 32 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

المباراة يديرها محمود البنا حكمًا للساحة ويعاونه كل من سمير جمال مساعدًا أولًا وإسلام أبو العطا مساعدًا ثانيًا وحسني سلطان حكمًا رابعًا ومحمد الصباحي حكم فيديو ومحمد عباس مايو حكم فيديو مساعد.



وتعد هذه المباراة الاختبار الأول لطلعت يوسف المدرب الجديد للمستقبل الحديث خلفا لرحيل تامر مصطفى، ويسعى لتسجيل ثلاث نقاط مهمة مع الفريق لتعديل موقعه في جدول الدوري والصعود للمربع الذهبي من جديد. .

وفي المقابل يسعى نظيره إنبي لتحقيق الفوز في هذه المباراة وحصد النقاط الثلاث أيضاً، خاصة بعد النتيجة القيمة التي حققها البنك الأهلي في لقاءهم السابق بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وهذه أكبر نتيجة حتى الآن في تاريخه. الدوري المصري هذا الموسم.

