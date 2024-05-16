عاجل.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد .. والأرصاد تُحذر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن البلاد تتعرض لموجة حارة إلى شديدة الحرارة اعتبارًا من اليوم الخميس حتى الثلاثاء المقبل على أغلب الأنحاء.

طقس حار نهارًا

وأضافت الهيئة، الطقس السائد حار نهارًا على أغلب الانحاء مائل للحرارة على السواحل الشرقية شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد، حيث يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وخليج العقبة والبحر الاحمر وسرعة الرياح من 50 إلى70 كم| ساعة وارتفاع الامواج من 2.5 إلى 4.5 متر.

ارتفاع درجات الحرارة

وذكرت، التعرض المباشر لاشعة الشمس يُزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ، فضًلا عن تعرض البلاد إلى الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية ونشاط للرياح على أغلب الانحاء قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى كالاتي:

القاهرة 32 19

الاسكندرية 31 16

طنطا 31 17

شبين الكوم 32 17

بورسعيد 24 16

دمياط 25 16

سوهاج 35 20

قنا 36 21

أسيوط 35 18

أسوان 37 20

الاقصر 37 21

شرم الشيخ 34 23