الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نشرة أخبار الطقس: تحذيرات من الشبورة في ساعات الصباح الأولى

الشبورة
الشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لأجواء اليوم الثلاثاء، على كافة أنحاء الجمهورية، خاصة في إقليم القاهرة الكبرى. 

وتوقعت الأرصاد طقساً دافئاً في القاهرة والوجه البحري فضلاً عن جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما تتوقع برودة شديدة في ساعات الصباح الأولى وفي الليل على جهات الجمهورية.

وتشهد الطرق السريعة شبورة مائية صباحاً في الطرف الزراعية والسريعة وفي الطرق القريبة من المسطحات المائية.

وتوقعت الأرصاد أيضاً هطول بعض الأمطار الخفيفة في السواحل الشمالية وفي شمال الوجه البحري على فتراتٍ مُتقطعة. 

وسيكون من المُفيد التنبيه عل الجميع بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وتجنب النزول للشوارع بملابس خفيفة لتجنب نزلات البرد في هذه الأجواء. 

وسيكون على قائدي المركبات التنبه في ساعات الصباح الأولى بسبب وجود الشبورة التي تعيق الرؤية ووجب التعامل معها بحرصٍ شديد.

وإليكم درجات الحرارة المُتوقعة: 

القاهرة: العظمى 20 – الصغرى 13

الإسكندرية: العظمى 19 – الصغرى 11

مطروح: العظمى 18- الصغرى 10 

سوهاج: العظمى 22- الصغرى 9

قنا: العظمى 23- الصغرى 11 

أسوان: العظمى 24 – الصغرى 11.

 

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