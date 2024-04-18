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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

وزير العمل حسن شحاتة
وزير العمل حسن شحاتة

أعلن وزير العمل حسن شحاتة، اليوم الخميس، أن الخميس المقبل الموافق 25 أبريل 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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 وذلك في ضوء نص قرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2024 والمتضمن : “ أن يكون يوم الخميس الموافق  25 من شهر أبريل 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء”.


وأرسلت الوزارة كتابا دوريا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ الإجازة بمنشآت القطاع الخاص ، وأضاف "الكتاب الدوري"، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام  إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.


وبهذه المناسبة يهنئ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ بلادنا  ،وأن تظل قواتنا المسلحة درعا واقيا لوطننا.

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