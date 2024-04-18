رئيس الوزراء: خفض أسعار الخبز الحر الأحد المقبل فى جميع المحافظات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك انخفاضا في أسعار السلع خلال الفترة الماضية تصل إلى 25 % وأن ها يتواكب مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة من إتاحة الدولار والإفراج الجمركي، مشيرا إلى خفض أسعار الخبز والدقيق الحر اعتبارا من الأحد المقبل.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الجهات الرقابية إلى تشديد الرقابة على الأسواق، مشيرا إلى أن الحكومة تدعم المنتجين والمصنعين وسنواجه أي مخالفات بمنتهى الشدة والحزم وسيكون هناك مواجهة بالقانون

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الأسعار للسلع والخدمات بالأسواق.

وأشار انه لدينا قاعدة لكل أسعار السلع وأصبح معروف متوسطات أسعار السلع وأهاب بالمواطن بالإبلاغ عن أي تجار أو أماكن تخالف ما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أن إحدى السلاسل وضعت أسعارا مرتفعة وتم التعامل معها بتحذيرات بالإغلاق وغيرت الأسعار، لافتا إلى أن أي سلاسل أو محال تبيع بأسعار أعلى عليهم بإبلاغنا.

وردا عل عدم وصول تخفيضات الأسعار إلى القرى والنجوع وكثير من الأماكن وعدم شعور المواطن بالتخفيضات

أكد مدبولي، أنه لدينا رصد بكل المحافظات في 300 سلعة وسنصل إلى ألف سلعة، مؤكدا أن اتحاد الغرف واتحاد الصناعات والمواطن معنا ونعمل من خلال التموين الداخلية جهاز حماية المستهلك التنمية المحلية وسنتخذ الإجراءات حيال أي بلاغ من المواطنين.

وأشار مدبولي إلى أنه كان النقاش اليوم على الأجهزة المنزلية وتمتد إلى مختلف السلع الفترة المقبلة وحول وجود نية لزيادة منافذ الدولة بأسعار مخفضة، لافتا إلى المنافذ الكبيرة للقوات المساحة والداخلية، وهناك توجيه باستمرار المنافذ ومع الإفراجات الكبيرة وكانت المصانع تعمل بنصف طاقتها مع الندرة ولكن حاليا لا توجد أي شكوى من الإفراج عن السلع وهذا يستغرق وقتا وان الإجراءات تسير وان العام الحالي سيشهد تعافى كامل للاقتصاد المصري.

وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إلى حدوث استقرار نقدي أدى إلى عودة آليات السوق للعمل، مشيرا إلى نزول أسعار السلع بنحو 25 % خلال الفترة الماضية وستشهد الفترة للقادمة مزيدا من الانخفاض وزيادة الاستثمارات في المرحلة المقبلة وقدم الشكر للرئيس ولرئيس الوزراء، مشيرا إلى قيام الدولة بجهود لتوافر السلع باسعار مناسبة وسنصل الى الارقام المرجوة خلال الفترة القليلة القادمة.

واشار اشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إلى ضمان توافر السلع وهناك دول شهدت طوابير للحصول على الغاء وهناك استثمارات كبرى، لافتا ولفت إلى أن الاستثمارات أدى إلى نزول أسعار السلع، لافتا إلى وجود وفرة فى الخامات حاليا وانه سيعمل مخزون من السلع وبالتالى مع الاستقرار فإني الأسعار ستشهد مزيدا من الانخفاض والمنافسة وان الصناعة بها الآن تنافسية كبيرة ستنعكس على المواطن.

وأكد طارق حسين رئيس غرفة صناعة الحبوب إلى أن القمح له بورصة عالمية وأن السعر العالمى انهض إلى 230 دولارا بعد أن تجاوز 22 الف جنيه، مشيرا إلى توفير الخبز السياحى باسعار مخفضة 80 جراما إلى 2 75 جنيها و50 و25 قرشا والفينو 70 جرام 2 جنيه، لافتا إلى أن سعر الدقيق لن يتجاوز 16 ألف جنيه.

وسنبدا تخفيضات الخبز الحر يوم الأحد المقبل وأدت جهود الحكومة إلى انخفاض الأسعار وحدوث الاستقرار، مشيرا إلى إجراء عدد من اللقاءات مع وزير التموين وسوف يكون هناك استقرار لافت الى عدم التزام المخابز العشوائية وان أى محبز يتوافق مع الاشتراطات سيتم الترخيص له.