محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

ويؤكد أن الحفل تكريم رمزى لكل أمهات محافظة الجيزة

تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة لأمهات مصر بمناسبة أعياد الأم والأسرة وذلك خلال إحتفالية أقامتها المحافظة اليوم الخميس بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن إحتفالات العيد القومى للمحافظة.



وأشار اللواء أحمد راشد إلى أن الحفل يعد تكريماً رمزياً لجميع أمهات المحافظة وفى مقدمتهن الأمهات من أسر الشهداء، مؤكداً على أن الأم المصرية تمثل عمود الخيمة لكل أسرة وهى المحرك الرئيسى للتنمية والراعى الرسمى لإستقرار الدولة المصرية.



وأكد راشد على المكانة المرموقة التى تحتلها الأم فى المجتمع المصرى والذين إختاروا الأم لقباً وصفتاً لمصر بوصفها " أم الدنيا ".

وخلال الإحتفالية أستمع محافظ الجيزة لعدد من طلبات الأمهات من الحضور ووجه بسرعة بحثها والرد عليها والتسهيل عليهم في كافه احتياجاتهم .



من جانبه تقدم مدير مديرية التضامن بالجيزة بالشكر والتقدير لكل أم على دورها فى المجتمع .

بدأ الحفل بتلاوة أيات من القرآن الكريم ثم كلمة للأمهات المثاليات تبعها كلمة للسيد محافظ الجيزة .



كما كرم محافظ الجيزة الجمعيات المشاركة والأمهات المثاليات علي مستوي المحافظة وأم مثالية ( أم كافلة ) أمهات مثاليات (أم لابن ذو إحتياجات خاصة)، أمهات مثاليات ( امهات شهداء ) بالإضافة للأمهات المثاليات علي مستوي الديوان العام لمحافظة الجيزة والمراكز والمدن والأحياء.



حيث قدم المحافظ لكل أم درع تكريم ومبلغ مالى، وإنتهى الحفل بإلتقاط الصور التذكارية.

شملت اسماء المكرمين والبالغ عددهم ٣٤ ام مثالية علي مستوي المحافظة ( نجاح محمود الام المثالية الأولي - مني محمد الام المثالية الثانية – صفية بسطامي الام المثالية الثالثة – فاتن محمد الام المثالية الرابعة – نجاه علي ابراهيم الأم المثالية الخامسة – وفاء حمدي الأم المثالية السادسة – نجوان فؤاد الأم المثالية السابعة – ألن زخاري الأم المثالية الثامنة – فاطمة إسماعيل الأم المثالية التاسعة – فرح حسين الأم الكافلة وسهير سيد الأم الكافلة – عبير زكريا الأم لإبن ذو الهمم – حمدية عبد العظيم الأم لإبن ذو الهمم – ليلي عبد العاطي أم الشهيد – نجاه سيد أم الشهيد .

والامهات المثاليات علي مستوي الديوان العام والمراكز والأحياء ( سامية عبد الرسول – عزة إبراهيم – كوكب عمر – سامية السيد – محمد الشريف – ماجدة سالم – إبتسام إبراهيم – هويدا حسنين – لطيفة سعد – منال عبد الغفار – إزهار محمد – سعاد كمال – هناء سيد – صباح إمام – ريموندا جرجس – مني فتحي – نعمة حسن – هدي عبد التواب – سكينة طه – جيهان أنور .

حضر الإحتفالية الأستاذة هند عبدالحليم نائب المحافظ والأستاذ محمد كمال مدير مدير التضامن بالجيزة، والأمهات المكرمات وأسرهم.