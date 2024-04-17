"الشباب والرياضة " تطلق فعاليات المشروع القومي لتأهيل القيادات الطلابية بجامعة الاقصر

في إطار تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في بناء المجتمع ...

أطلقت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الاقصر ، المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية بمشاركة عدد ٣٠٠ طالب وطالبة من القيادات الطلابية.

ويهدف المشروع القومي الي إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات ، لتشجيع شباب الجامعات علي المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، ورفع روح الولاء والإنتماء لدى طلاب الجامعات، إطلاع القيادات الطلابية على مايدور بالساحة العالمية من موضوعات علي رأسها الأمن القومي المصري والعربي والجمهورية الجديدة ، بالإضافة الى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.

ويتضمن المشروع ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بالجامعة، وورش عمل في عدة موضوعات منها (اللائحةالطلابية، الأنشطة الطلابية، الحوكمة، التحول الرقمي) ويدير ورش العمل أساتذة متخصصين كلا في تخصصه.

كما تنظم لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات منها - ريادة الأعمال، الذكاء الإصطناعي، الصحة النفسية (الإنتحار، الطلاق، الالحاد، الشذوذ، المثلية، التعاطي والالمان)، الحضارة المصرية القديمة، أمن المعلومات والأمن السيبراني، الإستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي يحاضر فيها علماء الفكر البارزين في المجتمع.





