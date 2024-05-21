الظهور الأول مع العميد .. رسميًا محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب نهاية مايو

ينضم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي إلى معسكر المنتخب الوطني نهاية مايو الجاري ، بعدما خاطب اتحاد الكرة مسؤولي النادي الإنجليزي لانتظام اللاعب في فترة الأجندة الدولية ، وتلقي الجهاز الإداري الموافقة.





ويسجل اللاعب الدولي بهذا الانضمام ظهوره الأول في تدريبات الفراعنة ، تحت القيادة الفنية لـ حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

كان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، قد سبق وأن أكد الساعات الماضية ، على طبيعة العلاقة بين اللاعب الدولي والجهاز الفني الحالي للمنتخب موضحًا أن الجبلاية خاطبت ليفربول من أجل السماح للاعب بالقدوم.



وأكد الوزير في تصريحاته قائلاً : "محمد صلاح سيكون موجودًا في معسكر منتخب مصر القادم، واتحاد الكرة ارسل استدعاء للاعب من نادي ليفربول الانجليزي، وكل الامور جيدة، واتمنى ان يدعم الجمهور المنتخب الوطني، وهنا دور الاعلام في ضرورة تحفيزهم من أجل تشجيع اللاعبين للوصول لكأس العالم".