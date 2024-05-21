خاص| لاعب المصري البورسعيدي “النادي فاجئني بفسخ عقدي بعد 6 سنوات”

تحدث اللاعب أحمد عبدالرسول حارس مرمي الشباب بنادي المصري البورسعيدي في تصريحات خاصة للوفد، عن فسخ تعاقده من قبل النادي بعد تواجده 6 سنوات في الفريق وتصعيده من الأعمار السنية المختلفة.



وفي حوار خاص للوفد قال أحمد عبدالرسول:" بعد تهميش 15 يوما وعدم استدعائي للتدريبات، تلقيت اتصالا من أحد المسؤولين يخبرني فيه بعدم استمراري مع الفريق وفسخ تعاقدي".

وتابع:" يتبقي في عقدي 3 سنوات، وتم ابلاغي بانهاء التعاقد في نهاية الموسم الحالي".

وتابع الحارس الشاب:" لا أعرف السبب وراء فسخ تعاقدي، فقد كنت أتلقي الاشادة من الجميع في النادي، ومؤخرا تم تصعيدي للتدريب مع الفريق الأول اكثر من مرة تحت قيادة المدرب علي ماهر".

وأكمل:" لم أعترض أو افتح تساؤلات مع المدرب، وتلقيت الخبر بحزن كبير، فأنا في النادي المصري منذ ٦ سنوات، خرجت فيهما إعارة للداخلية وعدت مرة اخري للنادي".

وعند سؤاله هل بدأت في البحث عن نادٍ أخر للانتقال اليه في الموسم الجديد أجاب :" بالفعل تلقيت بعض الاتصالات من احد الأندية ولكني لم احسم قراري بعد".