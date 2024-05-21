الثلاثاء 21 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

خاص| لاعب المصري البورسعيدي “النادي فاجئني بفسخ عقدي بعد 6 سنوات”

بوابة الوفد الإلكترونية

تحدث اللاعب أحمد عبدالرسول حارس مرمي الشباب بنادي المصري البورسعيدي في تصريحات خاصة للوفد، عن فسخ تعاقده من قبل النادي بعد تواجده 6 سنوات في الفريق وتصعيده من الأعمار السنية المختلفة.


وفي حوار خاص للوفد قال أحمد عبدالرسول:" بعد تهميش 15 يوما وعدم استدعائي للتدريبات، تلقيت اتصالا من أحد المسؤولين يخبرني فيه بعدم استمراري مع الفريق وفسخ تعاقدي".

وتابع:" يتبقي في عقدي 3 سنوات، وتم ابلاغي بانهاء التعاقد في نهاية الموسم الحالي".

وتابع الحارس الشاب:" لا أعرف السبب وراء فسخ تعاقدي، فقد كنت أتلقي الاشادة من الجميع في النادي، ومؤخرا تم تصعيدي للتدريب مع الفريق الأول اكثر من مرة تحت قيادة المدرب علي ماهر".

وأكمل:" لم أعترض أو افتح تساؤلات مع المدرب، وتلقيت الخبر بحزن كبير، فأنا في النادي المصري منذ ٦ سنوات، خرجت فيهما إعارة للداخلية وعدت مرة اخري للنادي".

وعند سؤاله هل بدأت في البحث عن نادٍ أخر للانتقال اليه في الموسم الجديد أجاب :" بالفعل تلقيت بعض الاتصالات من احد الأندية ولكني لم احسم قراري بعد".

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