الثلاثاء 21 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

سعر خيالي.. زوجة محمد صلاح تسرق الأضواء بإطلالة جذابة في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح وزوجته
محمد صلاح وزوجته

لفتت الأنظار ماجي زوجة لاعب كرة القدم المصري المحترف محمد صلاح، خلال حضورها نهائي الدوري الإنجليزي، لتتألق بإطلالة جذابة من توقيع إحدى العلامات التجارية الشهيرة، أبرزت خلالها قوامها الممشوق وجمالها.

 

ماجي ومحمد صلاح وبناتهم

سعر إطلالة زوجة محمد صلاح في أحدث ظهور

وتألقت ماجي بإطلالة كاملة باللون الأزرق الفاتح، ضمت بنطال هايويست بساقين فضفاضتين ومزين بجيوب كبيرة الحجم، وجاكيت قصير نفس التصميم، ونسقت معه  توب أبيض وحجاب نفس اللون.

 

وكانت الإطلالة توقيع دار الأزياء Maniere De Voir يصل سعر الجاكيت إلى 6000 جنيه مصري، أما البنطلون، يصل سعره إلى 7000 جنيه مصري، بينما الحقيبة التي كانت من نفس اللون فهي واحدة من أشهر حقائب دار Chanel، من طراز SMALL FLAP، ويصل سعرها إلى 16 ألف و653 دولار، أي ما يعادل 777 ألف جنيه، أي أن الإطلالة تقارب إلى 800 ألف جنيه.

 

ماجي مثال للإصرار والعزيمة

وتعد زوجة لاعب الكرة محمد صلاح " ماجي " مثال على الإصرار والعزيمة، حيث فاجئت الجميع منذ عامين خلال حصول زوجها على جائزة "الحذاء الذهبي"، و"أفضل صانع ألعاب" بالدوري الإنجليزي لهذا الموسم وقتها، ولفتت زوجة محمد صلاح الأنظار بعد فقدانها الكثير من الوزن، وأبرزت وقوامها الممشوق بارتداء بنطال بصيحة الشارلستون وبليزر أسود، مما جعلها أكثر طولًا ونحافة.

 

الأمر الذي علق عليه الجمهور متداولين صورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليشيدون بجمالها وعزيمتها وعدم استسلامها للإحباط والانتقادات التى تعرضت لها في السابق، بسبب زيادة وزنها وملابسها، بعد إنجابها طفلتين، لتعود من جديد بوزنها الصحي المثالي في وقت قياسي للرد عليهم.

 

وشاركت ماجي صادق زوجة محمد صلاح، احتفاله على أرضية الملعب وأمام الجمهور في المدرجات بعد انتهاء مباراة ليفربول و وولفرهامبتون، والتي فاز فيها الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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