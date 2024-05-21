أسعار الذهب في مصر اليوم.. عيار 24 بـ3622

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 21 مايو 2024 بسوق الصاغة، استقرارا، ليحافظ سعر الذهب عيار 21 على آخر زيادة بنحو 20 جنيهًا، وذلك حسبما جاء في آخر تحديث معلن لشعبة الذهب.

ويعتبر الذهب الملاذ الأمن والاستثمار الأفضل في ظل حالة الحرب التي تعيشها بعض البلدان أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

سعر مصنيعة الذهب

ويختلف سعر مصنعية الذهب من محل لاخر ومن تاجر لاخر ومن منطقة لاخرى.

أسعار الذهب اليوم

العيار

السعر

سعر الجنيه الذهب

25,360.00

سعر الذهب عيار 24

3,622.90

سعر الذهب عيار 21

3,170.00

سعر الذهب عيار 18

2,717.10

سعر الذهب عيار 14

2,119.40