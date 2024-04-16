عاجل
وزير الخارجية: "الضربات بين إيران وإسرائيل ستدخلنا في دوامة انتقام لا تنتهي"
الثلاثاء 16 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مروان بابلو يطلق أحدث أعماله الغنائية "المبدأ"

مروان بابلو
مروان بابلو

أطلق مغني الراب مروان بابلو أحدث أعماله الفنية فيديو كليب أغنية "المبدأ"، من آخر ألبوماته "قطعة فنية"، والكليب من إخراج أحمد كامل، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

تفاصيل أغنية المبدأ

ويأتي طرح الكليب بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على طرح مروان بابلو ألبوم "قطعة فنية"، الذي ضم 12 أغنية جاءت عناوينها كما يلي: "أمان، ضحية، الحلال، ما تفطش، ليلي يا، ضاد، ميلوديز، ألاعيب، إيش ليبي إيس، المبدأ، مسرحية، هانت".

وتبدأ كلمات أغنية "المبدأ" بهذه الكلمات:

زميلي بيسأل عن المبدأ

وقت المادة بيروح فين؟

ما شفناكوش ليه وقت الزنقة؟

وقت الجد كنتو فين؟

طلعوا قش، طلعوا خيش

طلعوا عملة ‫Double face

طلعوا زي الأغلبية، كلوا وما صانوش العيش

 

ما صانوش

العيش والملح ما صانوش

مكلكعين وما صافوش

دوروا على غيرنا ما لقوش

غلّوا بس ما غلوش

إصحوا معانا ما تناموش

شكل وهيئة على فشوش

كانوا بيدعوا ما نقوموش

بس النور مش هيشوفوه

خيانة، غدر ونفاق

بشر مكانهم تحت نعل الحذاء

دنيا ما تبصش بس وريني اللي معاك

وأنا مع الكاش في Rendez-vous

مروان بابلو

يذكر أن مروان بابلو شارك مؤخرا في أغنية "راجعين"، التي تضم 25 مغنيا وموسيقيا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي أغنية لدعم القضية الفلسطينية.

txt

أمير المصري عن مشاركته فى فيلم "giant": شرف كبير يفوق توقعاتي

txt

حسن أبو الروس يكشف لـ"الوفد" قدوته من الزمن الجميل: شيخ التنوع الفني

txt

فيلم الحريفة يتخطى الـ 30 ألف بالسينمات أمس

txt

أدهم صالح يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "م الأخر"

txt

حسن أبو الروس لـ"الوفد": الفن رسالة قوية

txt

علي الحجار يطلق أحدث أعماله الغنائية "أجمل حاجة"

txt

فيلم "ع الماشي".. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

txt

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة .. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

txt

شيرين عبد الوهاب تستعد لإحياء حفل غنائي في تركيا

txt

موعد طرح تذاكر حفل أصالة ونجوى كرم في ألمانيا

مواد متعلقة

أمير المصري عن مشاركته فى فيلم "giant": شرف كبير يفوق توقعاتي

حسن أبو الروس يكشف لـ"الوفد" قدوته من الزمن الجميل: شيخ التنوع الفني

فيلم الحريفة يتخطى الـ 30 ألف بالسينمات أمس

أدهم صالح يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "م الأخر"

حسن أبو الروس لـ"الوفد": الفن رسالة قوية

علي الحجار يطلق أحدث أعماله الغنائية "أجمل حاجة"

فيلم "ع الماشي".. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة .. حصيلة إيراداته بالسينمات أمس

الجريدة الورقية