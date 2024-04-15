شيرين عبد الوهاب تستعد لإحياء حفل غنائي في تركيا

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإحياء حفلا غنائيا بأسطنول بدولة تركيا، إذ نشرت الهيئة المنظمة للحفل عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بوستر الحفل، وعلقت عليه: انتظروا أقوى حفلات الصيف، النجمة شيرين عبد الوهاب في أسطنبول يوم 3 أغسطس.. صيف 2024.

شيرين عبد الوهاب

آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

من جهة أخرى، تعكف الفنانة شيرين عبد الوهاب على انتهاء تحضيرات وتسجيلات ألبومها الجديد، والمقرر طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بجانب تصويرها فيلما تسجيلا عن مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية قريبا.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا في المملكة العربية السعودية بعنوان صوت إحساس العرب، وكان آخر ظهور غنائي للفنانة بحفل ليالي سعودية مصرية بدار الأوبرا المصرية، والذي أقيم في فبراير الماضي بحضور المستشار تركي آل الشيخ ووزيرة الثقافة المصرية الدكتور نيفين الكيلاني، بجانب عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومشاهير مصر والوطن العربي.

وغنت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي مصرية سعودية، مجموعة كبيرة من أعمالها الغنائية، مثل أغاني حبه جنه، كده، وغيرها، بجانب غنائها أغنية عيون القلب للمطربة نجاة الصغيرة، وتفاعل معها كل الحضور، من بينهم المستشار تركي آل الشيخ، عمرو دياب، كريم عبد العزيز، ليلى علوي، وغيرهم.

كما أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرا، حفلا غنائيا في دولة لبنان، وشهد الحفل حضور كامل العدد.