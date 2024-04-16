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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أمير المصري عن مشاركته فى فيلم "giant": شرف كبير يفوق توقعاتي

أمير المصري
أمير المصري

أنضم الفنان أمير المصري في فيلم "giant"، الذي يسرد حياة الملاكم البريطاني اليمني الأصل نسيم حميد، مشيراً: حصلت على شرف كبير يفوق توقعاتي.

 

علق أمير المصري على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي تدوينة كشف فيها عن دوره، قائلاً: "حصلت على شرف كبير يفوق توقعاتي، ويا له من شرف أن ألعب دور الأسطورة البرنس نسيم حميد، إلى جانب أسطورة أخرى بيرس بروسنان في دور بريندان إنجل".

 

وأضاف أمير المصري: "شكرا لـtea shop وAGC Studios وwhite star وRowan Athale productions".

أمير المصري

صُناع فيلم "giant"

ويضم فيلم ""giant عددا كبيرا من النجوم مع أمير المصري، أبرزهم بيرس بروسنان، ويشارك في الإنتاج سيلفستر ستالون، ويتم تصويره في مدينة ليدز بدلا من بريطانيا.

أبطال مسلسل مليحة

وآخر أعمال أمير المصري مسلسل مليحة الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، من بطولة أمير المصري، ودياب، وأشرف زكي، وميرفت أمين، وسيرين خاس، وحنان سليمان، ومن تأليف رشا الجزار، وإخراج عمروعرفة.

أحداث مسلسل مليحة

وتدور أحداث مسلسل مليحة حول أسرة فلسطينية تحاول العودة إلى غزة عن طريق مصر، ولكن تواجه العديد من الصعوبات.

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