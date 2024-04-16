رويس يقود تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

يبحث بوروسيا دورتموند الألماني عن تحقيق الفوز على نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.



وتلقى الجراد الأصفر الألماني الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد من أتلتيكو مدريد، في المباراة التي شهدها ملعب ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: كوبل

خط الدفاع: ماتسين - زوله - رايرسون - شلوتربيك.

خط الوسط: إيمري تشان - سابيتزر - براندنت.

خط الهجوم: سانشو - فولكروج - رويس

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مواجهة بوروسيا دورتموند أمام أتلتيكو مدريد في التاسعة من مساء اليوم، في المباراة التي يشهدها ملعب "سيجنال إيدونا بارك" معقل الجراد الأصفر الألماني.

بينما ستُنقل مباراة بوروسيا دورتموند أمام أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة خلال المواسم الماضية بشكل حصري في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.