نشرة التوك شو.. إسرائيل تقرر الرد على هجوم إيران وإنجاز عالمي لجامعة القاهرة

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قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إنه يجب أن تكون هناك زيادة سعر الدواء وفقا لسعر الدولار الرسمي في البنوك، وحال وجود فوارق ستتحمل الصناعة هذه الفوارق، موضحا أن مرتبات العاملين في القطاع ستزيد لـ6 آلاف بداية من الشهر المقبل، وزيادة سعر الدواء تغطي فوارق المرتبات والزيادات التي ستمنح للعاملين.

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شعبة الأدوية تطالب برفع الأسعار 50% لهذا السبب (فيديو)



أعلن البيت الأبيض أن مجموعة السبع تستنكر هجوم إيران على إسرائيل، وتعاود التأكيد على التزامها بأمن إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

مجموعة السبع تستنكر هجوم إيران على إسرائيل



قرر رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، تأجيل العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلًا عن وسائل إعلام اسرائيلية.

نتنياهو يقرر تأجيل العملية العسكرية في رفح الفلسطينية



قرر المسؤولون في اسرائيل الرد على هجوم إيران دون تحديد الموعد أو المكان، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.





قال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية،إن هناك انخفاضا تدريجيًا في أسعار جميع السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية من بينها أسعار الخضراوات والفاكهة.

شعبة الخضراوات والفاكهة تزف بشرى عن تراجع الأسعار (فيديو)



أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هناك رسائل يتم تبادلها وجهود دبلوماسية تهدف إلى عودة الأمور لنصابها بين إيران وإسرائيل والحيلولة دون حدوث توتر، ونزع فتيل تلك الأزمة وضبط النفس بين كل الأطراف.

الخارجية: مصر لها تطلعات في عملية التهدئة بين إيران وإسرائيل (فيديو)



علق المخرج بيتر ميمي على ظهور عدد من الوجوه الشابة في مسلسل "الحشاشين"، قائلا: "علشان يبقى فيه جيل جديد لازم يكون فيه نجم يقبل ده وده الي حصل مع كريم عبد العزيز وهو نجم كبير، وعايز يكون فيه نجوم تانيين في الفن ويقدمهم وفيه نجوم تانية مش بتحب تعمل ده”.

بيتر ميمي يكشف كواليس اختيار الوجوه الجديدة بمسلسل الحشاشين (فيديو)



علق محمد هيبة، المستشار الإعلامي لـ جامعة القاهرة، على إدراج جامعة القاهرة ضمن التصنيفات العالمية بعد حصولها على المركز الـ 38 على مستوى العالم، مؤكدا أن التصنيف الذي حصلت عليه الجامعة غير مسبوق وسيسجل في التاريخ.

جامعة القاهرة: التصنيف العالمي الجديد للجامعة غير مسبوق وسيسجل في التاريخ (فيديو)



تحدث المهندس محمد طنطاوي، مهندس الجرافيكس في مسلسل"الحشاشين" عن كيفية إخراج وتصميم أهم مشاهد الخدع البصرية في المسلسل

مهندس الجرافيكس بـ"الحشاشين": نفذنا 3 آلاف خدعة بصرية بالمسلسل (فيديو)

