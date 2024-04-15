"بلاش ذهب".. كبير محللي أسواق المال يحذر من شراء المعدن الأصفر (فيديو)

قال فادي رياض، كبير محللي الأسواق المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الأسواق العربية، حبيسة للأحداث الجيوسياسية، التي تمر بها المنطقة، مشددًا على أن أسعار البترول في طريقها للارتفاع، وهناك حالة من عدم اليقين، ومصر الأهم إقليميا والأكثر تأثرًا، وما ينطبق على مصر سينطبق على دول الخليج.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أرقام واسواق" المذاع على قناة "أزهري"، أن الأسواق الخليجية وخاصة الإماراتية تشهد اكتتابات ستحفز الأسواق بشكل كبير، وهناك تجارب هامة، مشددًا على أهمية التريث في الوقت الرهان لحين وضوح عمليات التصحيح وموقف الاضطرابات الجيوسياسية.

وحول أسعار الذهب، قال كبير محللي أسواق المال، : "جوابي لن يرضي أغلبية الناس الذين يتجهون لشراء الذهب، وهو خيار جيد جدًا في الوقت الراهن، ولكن مع جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وحرب غزة، نجد أنه مع كل أزمة نجد ارتفاعات ضخمة لأسعار الذهب، ولكن ليس من مصلحة أحد أن تشهد المنطقة حرب مفتوحة، وقد نشهد عودة وتهدئة الفترة المقبلة، بما ينعكس على أسعار الذهب، والشراء على الأسعار الحالية ليس الخيار الأمثل في الوقت الراهن.

المشهد العالمي "ضبابي"

ونوه إلى أن التوقعات تشير إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية بشكل طفيف وضبابية المشهد العالمي، مؤكدا أن هناك ضبابية في المشهد العالمي، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الأسهم الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالسياسية النقدية الخاصة بالفيدرالي الأمريكي.

وذكر أنه كان هناك حالة من التفاؤل من قبل الأسواق فيما يتعلق بوتيرة خفض الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، وكان هناك توقعات بخفض الفائدة الأمريكية لـ 6 مرات هذا العام، ولكن مع قوة البيانات الاقتصادية، انعكست على الأسواق، وهناك توقعات بخفض أسعار الفائدة لمرة أو مرتين على أكثر تقدير.

واستقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين 15 أبريل، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3240 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.