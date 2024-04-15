خبيرة تغذية تكشف كوارث تناول الرنجة والفسيخ

تعتبر الرنجة أحد الأطباق الرئيسية على مائدة المصريين خلال أيام عيد الفطر المبارك، تحذر الدكتورة نيرة صلاح أخصائي التغذية العلاجية بجامعة القاهرة، من المشاكل التي قد يسببها تناول الرنجة والفسيخ حتى في حال تحضريها بشكل صحي فهي قد تضعف المناعة.

وأوضحت خلال تصريحات تلفزيونية أن تناول الرنجة والفسيخ بشكل غير آمن ينتج عنه مشاكل في الجهاز الهضمي والكبد، بسبب وجود الملح والبكتيريا والتى تتسبب في الإسهال والقيء الذي يستمر ليوم أو يومين، مضيفة أن البكتيريا الموجودة بالفسيخ قد تسبب الانتفاخ والغازات ، وقد تؤدي إلى التسمم الغذائي، والذي يضعف المناعة.

وشددت نيرة صلاح، على أن الفسيخ يحتوي على نسبىة كبيرة من الأملاح والتي تؤدي إلى التهابات المعدة والقرحة مسببة استسقاء أو غيبوبة كبدية.

خطر تناول الفسيخ

وفى يوم شم النسيم تمتلئ المائدة المصرية بشتى أنواع الأطعمة وتزدحم بالأسماك المملحة التى تشمل الملوحة والفسيخ والرنجة وسائر هذه الأسماك بطعمها المميز وقد عرف المصريون القدماء الأسماك المملحة منذ قديم الزمن.

ويقول الدكتور أشرف رياض استشارى القلب والأمراض الباطنة ننصح الأسرة المصرية بأن تختار هذه الأسماك من أماكن مضمونة تصنعها بطريقة جيدة سواء فى التمليح أو فى الحفظ وقد لوحظ فى السنوات الأخيرة عدم إجادة طريقة التمليح والحفظ وهذا يجلب علينا الكثير من المشاكل الصحية التى تظهر بسبب فساد هذه الأسماك مما يفسد بهجة هذه الأيام التى ننتظرها بشوق كل عام.

وينصح الدكتور أشرف رياض بضرورة غسل الأسماك المملحة بكمية وفيرة من المياه لكى تقل درجة الملوحة بها وتصبح مناسبة للأكل فى هذا الجو الحار الذى نفقد فيه الكثير من العرق وتزداد اللهفة إلى شرب الماء بكثرة ويأتى مرضى ارتفاع ضغط الدم على رأس الفئة التى لابد أن تحتاط وتقنن كمية تناول هذه الأسماك لما لها من دور فعال فى ارتفاع ضغط الدم خاصة إذا كانت درجة الملوحة أكثر من اللازم مما يعرض مرضى ضغط الدم للمشاكل الصحية التى تسبب عبئا كبيرا على الشريان التاجى وعضلة القلب لذا يجب أن نقلل من هذه الخطورة من خلال تناول كمية معقولة من الأسماك المملحة بعد استشارة طبيبة لمعرفة الحالة الصحية بدقة وتقنين كمية الأكل.

ويضيف الدكتور أشرف رياض يمتاز يوم شم النسيم بأكل البيض الملون بألوانه المختلفة التى تتناسب مع دخول فصل الربيع ولابد من أن تكون الألوان التى تلون البيض من المواد الطبيعية غير الضارة التى لا تسبب مشاكل صحية وأن يكون البيض مسلوقًا جيدًا حتى لا تتسرب إليه أى

درجة من الفساد بسبب ارتفاع درجة الحرارة وننصح بتناول كمية معقولة من البيض لأن الكثير منه يسبب عسرا فى الهضم وانتفاخا وعبئا على الجهاز الهضمى ولا ننسى مرضى ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية الذين ينبغى لهم أن يتناولوا البيض بالمعدلات المسموح بها والمقننة من الطبيب وكلنا لا نعقل مدى تأثير ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية على القلب والتى دائما تكون سببًا فى ضيق الشريان التاجى والتعرض إلى الذبحات الصدرية مما يقلل من إنتاجية الفرد فى المجتمع ونحن بعد ثورتنا المباركة نحتاج إلى عرق وجهد كل مصرى لبناء دولتنا الجديدة الحديثة ولهذا يجب آلا يتحول الطعام من سبب بهجة واحتفال إلى عبء صحى ومشاكل تؤدى إلى الضرر.

وينصح الدكتور أشرف رياض بتناول الخضراوات مثل الخس الذى يساعد على الحركة المنتظمة للجهاز الهضمى ويقلل الشعور بالإمساك وتناول الزبادى والرايب لما لهما من دور فعال واضح فى هضم المواد المشبعة بالدهون ويريح الجهاز الهضمى والمعدة ويمنع التهاب المعدة وارتجاع المريء والحرقان ويكون بمثابة بطانة للمعدة مما يجعلها أكثر احتمالا للأسماك المملحة وسائر الأطعمة التى تزدحم بها المائدة المصرية فى هذا اليوم.