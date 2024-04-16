بشرى سارة بشأن أسعار الأرز بالأسواق (فيديو)

زف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات بشرى للمواطنين بشأن سعر الأرز، قائلا: “سعر طن الأرز تراجع بقيمة ٢٠٠٠ جنيه”، لافتا الى سعر كيلو الأرز وصل إلى ٣٣ جنيه للكيلو بعد ان ارتفع إلى ٣٦ جنيه للكيلو.

وقال شحاتة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبني عسل، مساء الإثنين: " عندنا استقرار في الأرز وإنتاج الأرز جميعه محلى ويكفينا".

دخول مصر في موسم زراعة الأرز

ولفت رئيس شعبة الأرز إلى دخول مصر في موسم زراعة الأرز، مؤكدا ان التقاوي لديها بعض العجز ، معقبا:" مفيش زيادة في سعر الأرز وسوف ينخفض مرة أخرى".

وذكرت طبيبة القلب آنا كورينيفيتش أن الاستهلاك المتكرر للأرز الأبيض يمكن أن يزيد من ضغط الدم، موضحة أن زعزعة استقرار ضغط الدم يرتبط بزيادة لزوجة الدم، بدوره، يثخن بسبب زيادة مستويات الجلوكوز.

وأشارت كورينيفيتش إلى أن الأرز الأبيض منتج غني بالكربوهيدرات المكررة وله مؤشر جلايسيمي مرتفع. مثل الحلويات والمخبوزات، يثير الأرز الأبيض تقلبات حادة في تركيزات السكر في الدم، وإذا ظلت مستوياته مرتفعة في كثير من الأحيان، فإن ذلك يؤدي إلى سماكة الدم وزيادة الضغط على جدران الأوعية الدموية.

وأضافت آنا كورينيفيتش أنه بالإضافة إلى الخطر المحتمل لارتفاع ضغط الدم، فإن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة يزيد من قابلية الأشخاص للإصابة بمرض السكري.

ونصحت الطبيبة بتناول الأرز البني بدلًا من الأرز الأبيض، فهو مفيدة للصحة بشكل عام، خاصة لمرضي ارتفاع ضغط الدم.