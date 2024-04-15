الحكومة: المواطن استفاد من الصفقات والتدفقات الدولاية (فيديو)

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواطن استفاد من الصفقات والتدفقات الدولاية عبر الإفراجات الجمركية، وأثرها على السوق والأسعار والقضاء على السوق السوداء وكافة التقارير الدولية تتحدث عن مؤشرات الاقتصاد المصري الإيجابية الآن.

وأضاف متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON" مساء اليوم الإثنين: "المبالغ الضخمة الناجمة عن الصفقات والقروض والاتفاقات مع مختلف الشركاء الدوليين سيتم الحصول عليها على اقساط تباعاً وفترات متباعدة ومن ثم لم تدخل كل هذه المبالغ دفعة واحدة".

الإفراج عن مليارات من السلع في الجمارك

وتابع متحدث الحكومة "الدولة تعمل خلال الفترة الماضية على ضبط أسعار السلع في الأسواق والإفراج عن مليارات من السلع في الجمارك سواء غذاء أو اعلاف أو دواء أو مستلزمات الانتاج”.

وأردف متحدث الحكومة: “الدولة تسعى لنوع من التوازن لترشيد الانفاق حتى لايتم المساس بأولويات المواطن الأخرى".



كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء أسباب العودة لخطة تخفيف الأحمال رغم توافر السيولة الدولارية قائلا: "قطع الكهرباء أو تخفيف الأحمال الغرض منه الفترة الراهنة مواجهة الضغوط على شبكة الكهرباء لأن الأخيرة في إطار عملها تعتمد على الوقود بأنواعه المازوت أو الغاز الطبيعي".

تابع خلال مداخلة تليفونية "عبر" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ":" الدولة في إطار الحرص على ترشيد السيولة الدولارية لا زلنا مستمرين في خطة تخفيف الأحمال عقب إجازة عيد الفطر المبارك لمدة ساعتين يوميا ".



وواصل: "الدولة تعمل على تحسين الوضع وبمجرد أن تستطيع الدولة أن تتخلى عن تخفيف الأحمال سيتم الانتهاء منها".



وردا على سؤال الحديدي: الحديث عن أزمة السيولة الدولارية كان قبل صفقة رأس الحكمة وفي أعقاب إبرام الصفقة هناك سيولة دولارية تحدثت عنها الحكومة يخالف صفقة صندوق النقد والأموال القادمة من الاتحاد الأوروبي فلماذا الاستمرار في خطة تخفيف الأحمال؟ عقب قائل: "الدولة بالفعل تستورد الوقود لكن مع تزايد الاحتياجات من الكهرباء في ظل المشروعات القومية الكبرى والتوسع العمراني يتطلب الأمر استيراد المزيد من الوقود وعلى الرغم من أن الدولة استطاعت توفير سيولة دولارية كبيرة لكن في ذات الوقت تعمل على ترشيد الإنفاق في السيولة الدولارية لانه يوجد العديد من المتطلبات مثل إستيراد الادوية والاغذية والاعلاف ومستلزمات الانتاج بخلاف الوقود".

وأردف: الدولة تعمل على تلبية الحد الأدنى من احتياجات المواطن الأساسية ليس الكهرباء فقط ولذلك في ظل الوضع الحالي لازلنا في تخفيف الأحمال حتى يتسنى للدولة توفير السيولة الدولارية التي تجنبها اللجوء لتخفيف الأحمال".



وأكمل:" خلال الفترة الماضية السيولة الدولارية التي جرى توفيرها استطاعت الدولة من خلالها القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف والإفراج عن السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج والوضع تحسن كثيرا ومن ثم الدولة تحاول ترشيد الإنفاق".