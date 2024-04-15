"الشباب والرياضة" تطلق فعاليات اللقاء الختامي للمؤتمر الوطني للنشء بمحافظة الإسكندرية

تحت شعار "بناء جيل"...

أطلقت اليوم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء-الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين، فعاليات اللقاء الختامي للمؤتمر الوطني للنشء. تحت شعار "بناء جيل" ، والذي يستمر علي مدار اربعة أيام، بمشاركة ٥٦٠ طليع وطليعة من كافة المحافظات، وذلك بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية.

ويهدف المؤتمر إلي رفع وعي النشء بالقضايا السياسية والاجتماعية والتعامل معها، بمشاركة ممثلي عن جميع المحافظات الجمهورية.

واستكمل المؤتمر أنشطته من خلال تنفيذ ورش عمل وفعاليات ، حيث جاءت المحاضرة الأولي بعنوان "تعريف النشء بأنجازات وجهود الدولة المصرية" ، حاضر فيها المهندس علاء ابراهيم -خبير تنمية الموارد البشرية ورفع الوعي السياسي، وكانت المحاضرة الثاني حول تصميم مشروع التخرج حول محاور المؤتمر ومنها؛ القيم المجتمعية، انجازات الدولة المصرية، الأمن السيبراني، رؤية مصر 2030، الثقافة والفنون، الأسرة المصرية وحقوق الطفل، ثقافة الحوار وتقبل الآخر، وحاضر فيها المهندس طارق جلال، المدير التنفيذي لفريق SRS.

وينفذ اللقاء هذا العام بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة الدولية ومبادرة srs الشبابية .

ويتم تنفيذ المؤتمر في كافة المحافظات على مدار أربع جلسات في كل محافظة ، لمناقشة القضايا المجتمعية الخاصة بالنشء ، ورؤية مصر ٢٠٣٠ وانجازات الدولة المصرية وغيرها من المحاور لبناء جيل قادر على المشاركة المجتمعية والسياسية ، وذلك بمشاركة ٢٠٠٠ من النشء في كل محافظة.





