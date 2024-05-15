أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالمزرعة والأسواق.. الفراخ البيضاء بكام

اسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. شهدت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية وارض المزرعة، استقرارًا، وسجل سعر الفراخ البيضاء نحو 78 جنيهًا في أرض المزرعة.

ورغم ما شهدته الأيام الماضية، من حالة تحسن ملحوظ في اسعار الفراخ اليوم لمختلف الأنواع في بورصة الدواجن اليوم، خلال تعاملات البيع والشراء، سواء على مستوى المزرعة أو محلات التجزئة بجميع الأسواق على مستوى الجمهورية، وكانت أسعار الدواجن للأنواع المختلفة، قد شهدت تباين ملحوظ، بسبب اختلاف الشركة المنتجة، ولكن أسعارها تراوحت للتجار تسليم المزرعة مابين 78 جنيهًا و95 جنيهًا.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن.



وفي هذا السياق تستعرص "بوابة الوفد الإلكترونية" اسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المحلية والجملة، ويحرص قسم الاقتصاد بالوفد على متابعة الأسواق وبصورة لحظية لعرض آخر المستجدات التي تطرا على الساحة، لاسيما اسعار الدواجن، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:



اسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق والمزرعة

اسعار الفراج البيضاء

سجلت أسعار الدواجن البيضاء في أرض المزرعة استقرارًا وصلت إلى 78 جنيهًا، ويعود ذلك نتيجة وفرة المعروض وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

اسعار الفراخ الحمراء "الساسو"

كما وصلت أسعار الدواجن الساسو لتباع بنحو 95 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

سجل سعر البط المسكوفي في المزرعة 46 جنيهًا عمر يوم.

ووصل سعر البط الفرنساوي إلى 15.5 جنيهًا عمر يوم.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجل سعر الرومي الأسمر البرونزي عمر يوم 50 جنيهًا

وسجل سعر الرومي الأبيض عمر يوم 120 جنيهًا.

اسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم سواء بالنسبة للأبيض نحو 115 جنيهًا، وذلك وفقًا لسعر المزرعة.

اسعار كرتونة البيض الأبيض

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 115 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر

وسجل سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 120 جنيهًا.