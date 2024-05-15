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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ردًا على ‏الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيل

حزب الله ينتقم من الاحتلال بهجوما جويا على قاعدة طبريا

بوابة الوفد الإلكترونية

شنت المقاومة الإسلامية في لبنان " حزب الله " هجومًا جويًا بعدد من ‏الطائرات المسيّرة الإنقضاضيّة، على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفةً جزءًا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقّة .

 

وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية هجومًا جويًا بعدد من ‏الطائرات المسيّرة الإنقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفةً جزءًا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقّة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة.‏


واوضح حزب الله تفاصيل عملية ابهجوم بالمسيرات على طبريا في بيانه :

- عمق (قرابة ٣٥ كلم)، أي أبعد من العمق لعملية شمال عكا (المقاومة تتدرج).
- الهدف: جزء من منظومة المراقبة الجوية والكشف الشاملة لسلاح الجو. (جمع استخباري).
- تأكيد الإصابة.
- وصفت العملية ب "المحدودة"، أي أن المقاومة قادرة على تنفيذ عمليات أوسع، كما أنه تنذر بذلك حال ارتكب الإسرائيلي خطأ كما الأمس.

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