نجيب ساويرس يرد على إمام عاشور بعد تصريحاته الأخيرة

نشر نجيب ساويرس صورة له منذ لحظات مع نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، ويأتي ذلك بعد وعد إمام عاشور في تصريحات سابقة بالفوز على الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ليرد نجيب ساويسري علي تصريحاته من خلال صورة نشرها علي حسابه رفقة اللاعب، معلقًا عليها "الأهلي حديد".

نجيب ساويرس وإمام عاشور

وكان إمام عاشور قد وجه رسالة لجماهير النادي الأهلي، بثها في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، حيث قال: "أنا نفسي من زمان ألعب نهائي دوري أبطال أفريقيا أو أحصل على أفريقيا"

وأضاف إمام عاشور في رسالته لجمهور الأهلي "أنا أول واحد هعمل كل حاجه عشان نفوز البطولة، يمكن في لاعبين كتير حصلوا على اللقب، لكنها أول بطولة لي، وستكون مختلفة بالنسبة لي".

وتابع إمام عاشور رسالته قائلًا: "منذ فترة طويلة وأنا أحلم بخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا، أو أن أتوج بالبطولة، سأكون أول لاعب في الفريق يبذل كل ما لديه من مجهود، لأنني أريد تحقيق هذه البطولة".

وقال إمام عاشور: "هناك لاعبون في الفريق سبق لهم أن حصلوا على هذه البطولة مع الفريق، لكن هذه ستكون أول بطولة إفريقية لي، لذا الأمر سيكون مختلفًا بالنسبة لي."