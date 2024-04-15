مانشستر سيتي وريال مدريد.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستعد الثنائي مانشستر سيتي وريال مدريد لمواجهة قوية ومثيرة، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

وكانت مواجهة الذهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي قد انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، في المباراة التي شهدت إثارة ومتعة كبيرة، والتي استضافها ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

موعد مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

تنطلق مواجهة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يستضيقها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد

تُنقل مباراة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات.

وكان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قد أعلن عن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر.

الهجوم: فينيسيسو جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.