تشابي يكشف عن مستقبله مع ليفركوزن بعد التتويج بالبونديسليجا

كشف الإسباني تشابي ألونسو عن مستقبله مع فريقه باير ليفركوزن، بعد التتويج بالأمس ببطولة الدوري الألماني خلال الموسم الحالي بالأمس الأحد.

وأكد ألونسو أنه يشعر بأن الفريق يدعمه خلال الفترة الحالية، مما يجعله سعيدًا للغاية.

وتابع تشابي تصريحاته: "كان من دواعي سروري الكبير أن أكون مدربًا لهذا الفريق، لا أعرف ماذا يعني ذلك بالنسبة للمستقبل، كما أنني لا أعرف هل سنكرر ما حققناه في الموسم القادم أم لا، لكن في الوقت الحالي يبدو الأمر رائعًا".

وأكمل: "لقد عقدت اجتماعًا مع مسؤولي النادي خلال الأسبوع الماضي، وأبلغتهم بقرار الاستمرار، وبعد الكثير من المحادثات حول مستقبلي، وبعد أن فكرت كثيرًا، أشعر أن هذا هو المكان المناسب بالنسبة لي".

وأتم تشابي تصريحاته: "عملي في ليفركوزن لم تنته بعد، أريد مساعدة النادي ومساعدة اللاعبين على التطور، كل شيء هنا رائع".