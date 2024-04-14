Spotify تطور أدوات للسماح للمستخدمين بإعادة مزج الأغاني

تعمل Spotify على أدوات جديدة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بإعادة مزج الأغاني مباشرة على منصة البث المباشر، وفقًا للقطات الشاشة التي التقطها باحث التطبيق كريس ميسينا وتم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة صحيفة وول ستريت جورنال.

تهدف إمكانات الخلط، التي ستكون جزءًا من فئة الاشتراك المتميزة الجديدة "Music Pro"، إلى الاستفادة من الشعبية المتزايدة للريمكسات التي ينشئها المستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok.



وقالت مصادر مطلعة على المناقشات لصحيفة وول ستريت جورنال إنه على الرغم من أن الخطط في المراحل الأولى واتفاقيات الترخيص لم يتم الانتهاء منها بعد، فإن الهدف هو تمكين مستخدمي Spotify من تعديل الأغاني عن طريق ضبط الإيقاع، ومزج المسارات، وتطبيق أنماط انتقالية مختلفة. . ويمكن بعد ذلك حفظ الإصدارات المعاد مزجها للاستماع المتكرر داخل Spotify.

كما هو موضح في لقطات الشاشة التي تمت مشاركتها مع TechCrunch، ستسمح أدوات المزج للمستخدمين "باستعراض مهارات DJ الخاصة بهم" عن طريق ضبط نطاق الإيقاع وتصفية الأغاني حسب "الأنواع والحالات المزاجية والأنشطة والمزيد" لإنشاء "المزيج النهائي". يقترح رمز التطبيق أيضًا وجود ميزات تلقائية من شأنها أن تساعد المستخدمين على تسلسل المسارات باستخدام مفاتيح وإيقاعات وأنماط متشابهة، مما يسهل على أولئك الذين ليس لديهم تجربة مزج إنشاء مزيجهم المثالي.



تقول المصادر أن أداة الريمكس هي استجابة للشعبية المتزايدة للأغاني المعدلة على TikTok. تغيرت سرعات أو نغمات حوالي 38% من الأغاني في عام 2023، ارتفاعًا من 25% في عام 2022. وحتى، وفقًا لتقرير نهاية العام لـ Spotify في عام 2023، كانت عمليات إعادة التوزيع السريعة للأغاني من بين الموسيقى الأكثر استماعًا.

ومع ذلك، لا يتلقى الفنانون والعلامات التجارية في كثير من الأحيان عائدات من هذه الإصدارات المعدلة، حيث يصعب تتبعها ويتم توزيعها عبر منصات مختلفة.

من المرجح أن تسمح أدوات الخلط الجديدة للموسيقيين بكسب المال من عمليات إعادة التوزيع المرتبطة بمساراتهم الأصلية، مما يعالج مشكلة عمليات إعادة التوزيع غير الرسمية مع ملايين التدفقات على المنصة. بعض الفنانين، مثل SZA، وLana Del Rey، وThe Cab، اعتمدوا بالفعل اتجاه إصدار نسخ رسمية سريعة من الأغاني في محاولة لتشجيع المستمعين على بث مساراتهم الرسمية بدلاً من الإصدارات التي يصنعها المعجبون.

في حين أن عمليات إعادة التوزيع التقليدية التي أنشأها المستخدم والتي تم تحميلها على منصات البث أو مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي لا تدر إيرادات للفنانين، فإن نهج Spotify يمكن أن يفتح مصادر إيرادات جديدة للموسيقيين.

يقال إن طبقة "Music Pro" المزعومة هي وظيفة إضافية للاشتراك المميز. يُقال أيضًا أن هذا المستوى يوفر خيار البث الصوتي بدون فقدان البيانات، ومرشحات المكتبة المتقدمة، بالإضافة إلى عدد قليل من الميزات الأخرى التي تدعم الذكاء الاصطناعي.