خطط Spotify ستصبح أكثر تكلفة قريبًا

الأسماك تسبح والطيور تطير وخدمات البث تزيد أسعارها. هذا (في الغالب) هو طريقة الأشياء. بعد الحفاظ على نفس أسعار Premium لفترة طويلة، يبدو أن Spotify مستعدة لزيادة السعر مرتين خلال عام في بعض البلدان.

وفقًا لبلومبرج، سيكون سعر Spotify Premium حوالي دولار واحد إضافي للخطة الفردية وحوالي 2 دولار للخطة العائلية والثنائية بحلول نهاية أبريل في عدد قليل من الأسواق، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا وباكستان. ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تستعد لزيادة مماثلة في وقت لاحق من هذا العام.

ومن المتوقع أن تعوض الرسوم المرتفعة تكاليف عروض الكتب الصوتية. منذ أكتوبر، تمكن مستخدمو Premium في أسواق محددة من الاستماع إلى 15 ساعة من الكتب الصوتية شهريًا دون أي تكلفة إضافية. ويقال إن الشركة شهدت مستويات قوية من استهلاك الكتب الصوتية حتى الآن.

إذا تجاوز المستخدمون حد الـ 15 ساعة، فيمكنهم الدفع مقابل إضافة رصيد لمدة 10 ساعات. هناك تجني Spotify المزيد من الأموال من مكتبة الكتب الصوتية المميزة الخاصة بها. تبيع الشركة أيضًا الكتب الصوتية على متجرها الإلكتروني.

تسعى Spotify إلى تحقيق الربحية منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2018، ولمساعدتها في الوصول إلى هناك، يُقال إنها تقوم بإعداد العديد من مستويات الاشتراك الإضافية. يقال إن أحد هذه الخيارات (خيار أكثر تكلفة) سيوفر صوتًا عالي الدقة، وهي ميزة طالما وعدت بها الشركة.

وقد يقدم أيضًا مستوى أساسيًا يتضمن موسيقى وبودكاست خالية من الإعلانات، مع الاستغناء عن الكتب الصوتية. من المتوقع أن تكلف هذه الخطة 11 دولارًا شهريًا، وهو نفس ما تفرضه Spotify حاليًا على Premium. على هذا النحو، فإن خطة Spotify للكتب الصوتية فقط بقيمة 10 دولارات والتي تم تقديمها في الولايات المتحدة الشهر الماضي بدأت تصبح أكثر منطقية.