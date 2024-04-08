Spotify يختبر قوائم التشغيل بواسطة الذكاء الاصطناعي

تتبع Spotify خطى العديد من الشركات خلال العام الماضي وتغمس إصبعها في عالم مطالبات الذكاء الاصطناعي. أعلنت المنصة عن AI Playlist، وهي ميزة تجريبية جديدة تتيح لك إنشاء قوائم تشغيل تحتوي على بضع كلمات تدخل في أجواء الموسيقى التي تريدها، مثل "قائمة تشغيل شعبية مستقلة لمنح ذهني عناقًا دافئًا كبيرًا".

وفقًا لـ Spotify، ستقبل قائمة التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي المطالبات التي تتضمن أشياء مثل الحيوانات وشخصيات الأفلام والألوان والأماكن والأنشطة والرموز التعبيرية. تتضمن الأمثلة من Spotify كل شيء بدءًا من "الموسيقى الحزينة لرسم الزهور المحتضرة" إلى "الموسيقى الهادئة للتغلب علي خلال موسم الحساسية". توصي باستخدام مزيج من الخصائص في الموجه الخاص بك لإنشاء قائمة التشغيل المثالية التي تناسب ذوقك.

يتوفر الإصدار التجريبي من AI Playlist لمشتركي Premium على أجهزة Android وiOS في المملكة المتحدة وأستراليا. إذا كنت تنتمي إلى هذه المجموعة، يمكنك الوصول إليها من خلال الزر "+" في الجزء العلوي الأيمن من مكتبتك. انقر فوق قائمة تشغيل AI واختر مطالبة موجودة أو أنشئ قائمة خاصة بك. سيقوم Spotify بإنشاء قائمة التشغيل، ويمكنك معاينتها وحذف المسارات وتقديم الملاحظات. بمجرد أن تصبح سعيدًا، انقر فوق "إنشاء"، والذي سيتم حفظه في مكتبتك.

تأتي قائمة تشغيل Spotify AI بعد أكثر من عام من كشف Spotify عن AI DJ، الذي يجمع مجموعة مختارة من الموسيقى التي تستمع إليها حاليًا والتي تم تشغيلها مسبقًا والأغاني التي تعتقد أنها ستعجبك بناءً على سجلك. إذا كانت الأغاني التي يتم تشغيلها ليست بالضبط ما يناسبك، فيمكنك أن تطلب من DJ تغيير الأمور.