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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شحاتة: أرفض مجازفة كولر بالمصابين في القمة

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

قال رضا شحاتة نجم الأهلي السابق أن عمر كمال عبد الواحد هو الأنسب للمشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك عن محمد هاني.

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أضاف شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "وجود عمر كمال مهم لإيقاف خطورة أحمد فتوح".

وواصل :كهربا هو المهاجم رقم واحد في الأهلي وهو الأخطر، مضيفا: أنصح كولر بعدم المجازفة بأي لاعب مصاب حتى لا تزيد فترة غيابه و الفريق يمتلك أكثر من بديل.

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شحاتة: أرفض مجازفة كولر بالمصابين في القمة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك في تمام السابعة من مساء غدا الإثنين على ملعب ستاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل ضمن الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز .

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