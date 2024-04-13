رسميا.. إبراهيم نورالدين حكما لقمة الأهلي والزمالك بالدوري

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عن هوية طاقم التحكيم الذي سيتولى إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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وأسندت اللجنة مهمة التحكيم إلى إبراهيم نورالدين ويعاونه كل من سامي هلهل مساعد أول ، هاني عبدالفتاح مساعد ثاني ، أحمد الغندور حكم رابع .

بينما يتولى تقنية الفيديو الحكم عاطف حسين ويساعده محمود أبو الرجال.

طاقم تحكيم مباراة القمة

موعد مباراة الأهلي والزمالك

يستعد الفريقان لمواجهة مرتقبة في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 15 أبريل الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.







