هل توجد علاقة بين تساقط الشعر ومكملات البيوتين؟

تمتلك مكملات البيوتين سمعة طيبة بفضل قدرتها المُعترف بها على تعزيز نمو الشعر وصحته بشكل عام، فضلاً عن دورها الهام في الأنشطة الأيضية المتعددة، مثل تخليق الدهون والجلوكوز والأحماض الأمينية. لكن على الرغم من أهمية البيوتين، فإن نقصه يُعتبر أمرًا نادرًا، على الرغم من أن بعض الدراسات تربطه بتساقط الشعر وبعض الأمراض الجلدية.

تأثير البيوتين على الشعر

نظرة عن كثب على نقص البيوتين تكشف أنه يمكن أن يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقطه، ولكن يجب ملاحظة أن الأبحاث حول فوائد مكملات البيوتين لنمو الشعر تتعلق أساسًا بالأشخاص الذين يُعانون من نقص في هذا الفيتامين. على الرغم من ذلك، يبقى بعض الأشخاص يفضلون تناول مكملات البيوتين كجزء من روتينهم اليومي للعناية بالشعر.

بخصوص دور البيوتين في صحة البشرة والأظافر، يُشير الخبراء إلى ضرورة وجود مستويات كافية من هذا الفيتامين لتطوير الشعر وصيانته بشكل صحيح. يُساهم البيوتين في تكاثر الخلايا، مما يساعد في تطوير وتجديد بصيلات الشعر.

من جانبه، يعتبر البيوتين ضروريًا لإنتاج البروتينات والدهون التي تُساهم في نمو الشعر. كما يُساهم أيضًا في تصنيع أنسجة الهيموجلوبين، الأمر الذي يعزز الدورة الدموية ويساعد في توصيل العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر.

وفيما يتعلق بإنتاج الكولاجين، فإن البيوتين يُعتبر له دور مهم أيضًا، حيث تُظهر الخصائص المضادة للأكسدة للبيوتين فعاليته في حماية الخلايا من الضرر، بما في ذلك بصيلات الشعر، ويساعد في تخليق الكولاجين الذي يُعتبر أساسيًا لبنية بصيلات الشعر وقوتها.

مع ذلك، يجدر بالذكر أن الأطعمة الغنية بالبيوتين يمكن أن تكون مفيدة لأولئك الذين يُعانون من نقص في هذا الفيتامين أو مشاكل في الشعر بسبب انخفاض مستوياته، لكن هناك قليل من الأدلة العلمية التي تدعم فعالية مكملات البيوتين في تعزيز نمو الشعر لدى الأشخاص الأصحاء بشكل عام.

يُنصح بشدة بزيارة الطبيب قبل تناول أي مكملات، بما في ذلك البيوتين، خاصةً إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى، حيث يمكن أن تتفاعل بعض المكملات بشكل خطير مع الأدوية الأخرى. استشر الطبيب للحصول على مشورة مخصصة لحالتك الصحية وظروفك.