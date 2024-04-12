متي يكون فقدان الوزن ضار بالجسم.. أطباء يوضحون

العودة إلى الأحجام السابقة وحتى الكيلوجرامات الإضافية المكتسبة هي النتيجة الأكثر شيوعًا لحالات فقدان الوزن، خاصة تلك التي يتم الحصول عليها من خلال أنظمة غذائية وقيود صارمة للغاية، وأجرى علماء من الولايات المتحدة الأمريكية دراسة جديدة بحثا عن حل لكيفية إنقاص الوزن وعدم زيادة الوزن مرة أخرى.

معظم أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا لإنقاص الوزن لا يستعيدون وزنهم فحسب، بل يكتسبون أيضًا رطلاً إضافية، وصرح بذلك مؤلفو هذا العمل، باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ومثل هذه التقلبات في الوزن، وفقا للعلماء، تزيد بشكل خطير من خطر الإصابة بمشاكل في القلب والسكري، والسكتة الدماغية أو التغيرات السلبية في المناعة.

وقام الخبراء بتحليل عدد من الدراسات طويلة الأمد حول خصائص فقدان الوزن في الأنظمة الغذائية - 31 مشروعًا علميًا، استمر كل منها من 2 إلى 5 سنوات ونتيجة لذلك، ذكروا أن الأنظمة الغذائية تسمح فقط لعدد متواضع جدًا من الأشخاص بإنقاص الوزن لفترة طويلة الأغلبية، بعد فقدان الوزن باتباع نظام غذائي، استعادوا وزنهم السابق؛ ما يصل إلى ثلثي الأشخاص لا يعودون إلى شكلهم القديم فحسب، بل يكتسبون أيضًا كيلوغرامات جديدة.

الأنظمة الغذائية لا تؤدي إلى فقدان الوزن

وفي الأشهر الستة الأولى، يمكنك أن تفقد 5-10٪ من وزنك عن طريق اتباع أي من الأنظمة الغذائية ولكن الوزن سيعود بعد ذلك.

وقالت قائدة المشروع، البروفيسور تريسي مان، إن الأنظمة الغذائية لا تؤدي إلى فقدان الوزن على المدى الطويل ولا توفر فوائد صحية في معظم الحالات.

وفقا للخبراء، من أجل فقدان الوزن بشكل فعال، من المهم فقدان الوزن تدريجيا تتراكم الأوزان الزائدة تدريجياً، وبالتدريج يتعلم الجسم حملها كعبء إضافي أي تغييرات مفاجئة لن تؤدي إلا إلى ضرر.

يقول العلماء إن الصيام الجذري لا معنى له. إذا أجبرت الجسم على إنفاق موارده بشكل مكثف للحفاظ على توازن الطاقة أثناء الصيام، فبعد نهايته سيبدأ في تجميع احتياطيات الدهون بمعدل مضاعف ولهذا السبب، يكتسب الناس الوزن بعد فقدان الوزن.

وإذا كنت لا تريد أن تدمر صحتك، قم بتغيير عملية التمثيل الغذائي لديك تدريجياً. المعدل الأمثل لفقدان الوزن لا يزيد عن 1-2 كجم في الأسبوع وعليك أن تضع لنفسك أهدافًا قابلة للتحقيق بشكل واقعي: على سبيل المثال، خسارة 2 كجم في الشهر، والشهر المقبل - اثنان آخران وفي ستة أشهر بهذه الطريقة سوف تفقد ما يصل إلى 12 كجم.