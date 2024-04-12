هواوي لا تزال ضعيفة في السحابة

لم يكن من المرجح على الإطلاق أن ترحب أي حكومة تشعر بالقلق إزاء التجسس الصيني عبر منتجات شبكة هواوي بالشركة الضخمة كمزود سحابي. إذا تمكن الجيش الصيني من إدخال أفخاخ مفخخة وبرامج تجسس في برنامج الجيل الخامس من هواوي، فإن تكليفها بالبيانات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات المهمة سيكون بمثابة حماقة متعمدة. عبر العديد من الاقتصادات الأكثر ثراءً والأكثر سحابية، كان هذا دائمًا يمثل مشكلة لشركة Huawei عندما وضعت السحابة كقصة نمو جديدة.

والآخر هو الوصول إلى المكونات الأمريكية. تعتمد مراكز البيانات في العالم بشكل كبير على التكنولوجيا الأمريكية. تهيمن Intel وAMD على مبيعات وحدات المعالجة المركزية (CPUs). تأتي الخوادم التي تضمها إلى حد كبير من شركات مثل Dell وHPE. وخاطرت العقوبات بقطع هواوي عن الأجهزة الأساسية. في أواخر عام 2021، بدا أن بيعها لأعمال الخوادم الداخلية التي تعتمد على تقنية Intel x86 يسلط الضوء على التهديدات التي تواجه طموحاتها السحابية.

ويشكل ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي (GenAI) خطراً أحدث. تم تدريب نماذج اللغات الكبيرة (LLM) الخاصة بـ GenAI بشكل أساسي على وحدات معالجة الرسومات عالية الأداء (GPUs) التي تصنعها Nvidia، وهي شركة يقع مقرها الرئيسي في سانتا كلارا. والقيود المفروضة في عهد جو بايدن، الرئيس الأمريكي الحالي، تمنع شركة إنفيديا من بيع رقائقها الأكثر تقدما للصين. نظرًا لأن شركات التوسع الفائقة في الولايات المتحدة قامت بتجميع منتجات GenAI في عروضها السحابية، فقد احتاجت شركة Huawei إلى استجابة تنافسية.

ومع ذلك، بدأت الشركة الصينية، متحدية بعض النقاد، في تحقيق إيراداتها من الحوسبة السحابية في عام 2022. وفي ذلك العام، وصلت إلى ما يقرب من 45.3 مليار يوان صيني (6.3 مليار دولار أمريكي)، أي حوالي 7٪ من إجمالي مبيعات الشركة. وعندما نشرت شركة هواوي مؤخرًا تقريرها السنوي لعام 2023، أظهر توزيع الأرقام أن إيرادات الحوسبة السحابية ارتفعت بنسبة 22%، إلى حوالي 55.3 مليار يوان صيني (7.6 مليار دولار). ومن بين أكبر أربع مجموعات أعمال تابعة لشركة هواوي، كانت السحابة هي الأكثر نموًا.

ربما تكون قد وجدت حلاً للعقوبات من خلال الاستثمار في أجهزتها الخاصة. وبالعودة إلى عام 2019 – بعد أسابيع من إلقاء القبض على Meng Wanzhou، المدير المالي للشركة وابنة مؤسس الشركة Ren Zhengfei، بتهمة الاحتيال في كندا – كشفت شركة Huawei عن مجموعة شرائح جديدة تحمل العلامة التجارية Kunpeng. تم تطويره بواسطة شركة HiSilicon التابعة لشركة Huawei، ويستخدم مخططات من شركة Arm، وهي شركة مصممة للرقائق مقرها في المملكة المتحدة. في برنامج الشرائح الذي شاهدته Light Reading، تروج له شركة Huawei كبديل لوحدة المعالجة المركزية لـ Intel.

ومن خلال HiSilicon، عملت هواوي أيضًا على إيجاد بديل محتمل لـ Nvidia في Ascend، وهي عائلة من شرائح الذكاء الاصطناعي. في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة هذا العام في برشلونة، لفت المسؤولون التنفيذيون الانتباه إلى Pangu، وهي استجابة هواوي للنماذج الأساسية التي بناها عمالقة وادي السيليكون وأتباعهم. تم تدريب Pangu على البيانات التي تحتفظ بها شركة Huawei والمتاحة لها، ولكن ليس على بيانات عملاء شركات الاتصالات والمؤسسات التابعة لشركة Huawei، كما أصر فيليب سونج، كبير مسؤولي التسويق في أعمال شركات الاتصالات في Huawei، خلال مؤتمر صحفي.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود المتنوعة، تظل هواوي لاعبًا ثانويًا في سوق السحابة العالمية التي لا تزال تهيمن عليها شركات AWS وGoogle وMicrosoft. علاوة على ذلك، فإن قوتها السوقية لم تنمو إلا في السنوات الأخيرة. وفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن Synergy Research Group، استحوذت الشركات الأمريكية الثلاث الكبرى على حصة قدرها 67% من سوق السحابة (أي البنية التحتية كخدمة، والمنصة كخدمة، والخدمات السحابية الخاصة المستضافة) في الربع الأخير عام 2023. وبالعودة إلى نفس الفترة من عام 2018، كانت حصتهم المجمعة 57% فقط.

هواوي ليست حتى من بين أكبر سبعة مزودي خدمات سحابية، وفقًا لشركة Synergy، كما حصلت شركة Oracle، الأصغر بين تلك الشركات السبعة، على حصة سوقية في الربع الرابع تبلغ حوالي 2.5٪ فقط. تصبح الأهمية النسبية لشركة Huawei واضحة على الفور عندما يتم قياس أعمالها السحابية مقابل AWS. في العام الماضي، حقق أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم إيرادات بلغت حوالي 91 مليار دولار، مما أدى إلى تقزم شركة هواوي بنحو 83.4 مليار دولار. وبينما ارتفعت إيرادات هواوي بمقدار 1.3 مليار دولار في عام 2023، أضافت AWS 10.7 مليار دولار أخرى من المبيعات.

ويقدر جون دينسديل، كبير المحللين ومدير الأبحاث في شركة Synergy، حصة هواوي في السوق الدولية سريعة النمو بنسبة 1٪ فقط، قائلاً إن معظم نجاحاتها جاءت في عدد قليل من البلدان الأقل تطوراً في مجال السحابة، بما في ذلك الصين. وقال عبر البريد الإلكتروني: "لقد حققت هواوي أداءً جيدًا في سوقها المحلية وحققت نموًا أسرع بكثير من الشركتين الرائدتين في السوق، علي بابا وتينسنت". وأضاف: "لقد أحدثت أيضًا تأثيرًا في عدد قليل من الأسواق الأخرى المنتشرة حول العالم". وتشمل تلك البرازيل وإندونيسيا والمكسيك وتايلاند وجنوب أفريقيا كاليفورنيا.

وعلى الرغم من مزاعمها بشأن موقعها في الصين، تواصل هواوي أيضًا احتلال مرتبة "بعيدة جدًا عن القادة"، حسبما قال دينسدال، مشيرًا إلى أن حصتها في السوق في البلاد أصبحت الآن بأرقام مضاعفة. أما بالنسبة لأكبر عشرة أسواق سحابية في العالم، فإن "وجودها يكاد لا يكاد يذكر خارج الصين".

ليس من الواضح كيف يمكن لـ Ascend وPangu مواجهة Nvidia وLLMs التي أنشأتها OpenAI المدعومة من Microsoft. لا تحاول شركة Huawei التنافس مع Nvidia كبائع للرقائق. وفي هذا الصدد، يبدو الأمر أشبه بشركة أمريكية تستثمر في السيليكون من أجل سحابتها الخاصة. ومع ذلك، ظلت AWS وGoogle وMicrosoft من كبار عملاء Nvidia على الرغم من أنشطتهم الداخلية. وهذا ما يفسر إلى حد كبير النمو الهائل الذي حققته شركة Nvidia، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 126٪ إلى حوالي 61 مليار دولار، وارتفع صافي الدخل بنسبة 581٪ إلى ما يقرب من 30 مليار دولار في عام 2023. وتشير هذه الهوامش الكبيرة إلى ندرة المنافسة القادرة.

وفي البلدان التي لا يزال أمامها خيار بين التكنولوجيات الصينية والأميركية، قد تواجه شركة هواوي صعوبات ما لم تدخل السياسة في المعمعة (قد تدفع معاداة أميركا الحكومات والشركات نحوها، على سبيل المثال). إن ميزانيتها للبحث والتطوير ــ نحو 23 مليار دولار في العام الماضي ــ تتجاوز إلى حد كبير ما ينفقه المنافسون التقليديون مثل إريكسون ونوكيا. ويبدو الأمر أقل إثارة للإعجاب إلى جانب مبلغ 27.2 مليار دولار الذي أنفقته مايكروسوفت في عامها المالي الكامل الأخير.

قبل أن يبدأ صرح العولمة في إظهار كسور خطيرة، انفجرت شركة هواوي في ساحة الاتصالات وتفوقت على العديد من منافسيها الغربيين في ساحاتهم الخلفية. وبدون حدوث اضطرابات سياسية كبيرة، فإن فرص فعل الشيء نفسه في السحابة تكون بعيدة.