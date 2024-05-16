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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

10 آلاف ريال غرامة .. الداخلية السعودية تعلن بدء تطبيق عقوبة مخالفة الحج دون تصريح

الحج
الحج

 

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج دون تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10.000 ريال بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواءً كان مواطن أو مقيم.
 

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ويبدأ موعد تطبيق العقوبات التي أقرتها الداخلية أخيراً اعتباراً من الـ 25 من ذو القعدة 25\11\1445 حتى 14 \ 12 \ 1445، وستطبق بحق من يقبض عليه في الأماكن التالية: مدينة مكة المكرمة المنطقة المركزية المشاعر المقدسة محطة قطار الحرمين بالرصيفة كركز الضبط الأمني مراكز الفرز مراكز الضبط الأمني المؤقتة.

وتؤكد الداخلية أنها ستضاعف الغرامة ضد المخالفين والبالغة نحو مائة ألف في حال تكرار المخالفة، فضلاً عن ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة، وتهيب الوزارة بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، وذلك من أجل أن ينعم ضيوف الرحمن بالراحة والطمأنينة.

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