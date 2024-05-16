تشكيل الخليج المتوقع لمواجهة الاتحاد اليوم.. محمد شريف يقود الهجوم

يستعد فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه المهاجم الدولي المصري محمد شريف، لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، عندما يصطدم مع نظيره فريق اتحاد جدة، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر المسابقة السعودية.



ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

تشكيل الخليج المتوقع ضد الاتحاد والخليج في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى : إبراهيم سيهيتش.

خط الدفاع : سعيد ال حمسل – محمد خبراني – ليساندرو لوبيز – بيدرو ريبوتشو.

وسط الملعب : وو يونج جانج – بندر المطيري – عبد الإله هوساوي.

خط الهجوم : محمد شريف – فابيو مراتنيز – خالد ناري

ويحتل فريق الخليج المركز الحادي عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 36 نقطة، بعد أن فاز بـ9 مباريات وخسر 9 فيما تعادل في 13 لقاء.

بينما يتواجد فريق اتحاد جدة السعودي في المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة المحلية برصيد 50 نقطة حصدها من 31 مباراة.

واستطاع فريق الاتحاد تحقيق الفوز في 15 مباراة وتعادل في 5 مواجهات فيما نال 11 هزيمة، بعد أن سجل 56 هدفًا واستقبلت شباكه 48.